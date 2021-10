Iturgaiz da por "muerta" la coalición con Ciudadanos en Euskadi gracias a la cual regresó a la primera línea política

A principios de 2020, el PP vasco lo lideraba el exministro y exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, que iba a ser el candidato en las autonómicas. Génova le impuso una coalición con Ciudadanos que sobrerrepresentaba a una formación sin ninguna presencia institucional en Euskadi, Alonso se resistió y Pablo Casado rescató para liderar la nueva PP+Cs a Carlos Iturgaiz, líder dos décadas atrás del partido, luego europarlamentario durante años y en aquel momento ya fuera de la primera línea. Iturgaiz obtuvo, pese a la alianza, los peores resultados desde que el centroderecha se aglutinó en torno al PP, seis escaños de los que dos fueron a parar a cuadros de Ciudadanos. Uno de ellos, el exlíder naranja en Euskadi, Luis Gordillo, que entró en el Parlamento tras la revisión del escrutinio y no a la primera, ha saltado esta semana al PP y ahora Iturgaiz da por "muerta" la coalición que, hasta hace unos días, se presentaba como ejemplo de trabajo conjunto.

Casado completa la 'operación Iturgaiz': cómo tomar el control total del PP vasco sin reunirse con la presidenta saliente

Saber más

En una entrevista en 'El Correo', Iturgaiz asegura que la coalición "nació y ha muerto en el País Vasco", aunque en puridad ya en 2019 se articuló un modelo electoral similar en Navarra, aunque liderada por UPN, Navarra Suma, un proyecto que todavía funciona en las instituciones. El líder de los 'populares' vascos entiende que "es muy difícil que se vuelva a dar" porque Ciudadanos estaría "tomando direcciones equivocadas, lanzándose a los brazos de Pedro Sánchez, intentando hacer jugarretas al PP". Fuentes 'populares', en cambio, matizan que confían en mantener el grupo parlamentario unido "hasta que termine la legislatura". "La coalición se mantiene, está viva y funcionará como hasta ahora en el Parlamento Vasco. Estamos encantados, funciona muy bien", alegan.

Es más, reprochan a Ciudadanos que fuesen ellos quienes pusieran en duda su continuidad tras el salto de Gordillo. El coordinador naranja y único electo ya, José Manuel Gil, le llegó a pedir el escaño para reequilibrar el peso de los dos socios, pero eso no ocurrirá. Desde el PP insisten en que "no hay ninguna intención de orillar a Gil" del día a día parlamentario y poner como ejemplo que, justo tras el polémico anuncio del cambio de Gordillo, el representante de Ciudadanos puso voz a PP+Cs en tres de los siete puntos del pleno de eso día. "Los que han dicho que van a reflexionar son ellos, no nosotros", zanja el PP. No es menor el hecho de que si Ciudadanos rompiera en el Parlamento Vasco pasaría de PP+Cs a Vox+Cs, ya que le tocaría compartir grupo mixto con la única electa de la ultraderecha, Amaia Martínez Grisaleña.

Desde Ciudadanos, las fuentes consultadas aseguran que "el PP ha lanzado un ataque" y que "toca esperar a ver dónde llega". "Seguimos pensando que ir unidos es la mejor opción para Euskadi. Es una pena para el constitucionalismo. Tenemos que analizar con calma todo esto y tomar las decisiones oportunas en consecuencia", plantean desde el partido de Inés Arrimadas, que está al tanto de estos movimientos. En el entorno de Gil muestran en todo caso su sorpresa por la rotundidad con la que Iturgaiz se expresa contra el mantenimiento de la coalición cuando "fue el gran beneficiario" porque, antes de su creación, "estaba totalmente en el ostracismo". Este debate ha tapado en parte que Casado prometió recuperar las competencias de Prisiones recién transferidas a Euskadi si llega a La Moncloa, cuando el PP vasco, por boca del propio Iturgaiz, defendió en septiembre el traspaso por ser una materia recogida en el Estatuto desde 1979.