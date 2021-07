Un nuevo brote de 32 casos tras un viaje de estudios a Conil se suma a 342 positivos en Hernani, 297 en Mallorca y 107 de Salou

Mallorca, Hernani, Salou, ... y ahora Conil de la Frontera, que está ubicado en Cádiz y es el municipio de su zona con peor situación epidemiológica. Los rastreadores del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) han detectado un nuevo brote de 32 positivos asociado a jóvenes estudiantes que viajaron por el fin de curso a la localidad andaluza, en la que abundan las imágenes de aglomeraciones. Se unen a una lista conformada por otros 107 contagiados en su estancia en Salou y a 297 de quienes estuvieron en Mallorca con los mismos propósitos. En casa, las fiestas de San Juan en Hernani han generado ya 342 infectados sumados los afectados en las localidades vecinas, Urnieta y Astigarraga, un triángulo en alerta roja y tasas que llegan a 1.500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días en el caso de cabecera.

Así las cosas, la primera decisión de Osakidetza es hacer un llamamiento expreso a todas las personas de entre 16 y 19 años a que, cuando regresen de Mallorca, Salou y Conil, se sometan a una prueba diagnóstica. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, no ha ocultado la "magnitud" de unos brotes que han truncado la tendencia descendente general de la pandemia en Euskadi, que ha visto subir la tasa de incidencia 80 puntos en solamente una semana. En la franja de edad de 19 a 39 años los datos duplican la media con holgura y entre adolescentes de 17 y 18 años la bola no para de expandirse y la tasa roza ya los 1.900. 374 de los 486 positivos aparecidos en las últimas 24 horas se han dado entre personas jóvenes.

Explica Sagardui que la mayoría de afectados por estos episodios son de Gipuzkoa. Los últimos casos se reparten en 220 en este territorio por 194 de Bizkaia y 57 de Álava. Si la subida media es del 74% en una semana, en Gipuzkoa se duplica ese registro mientras que en el resto del territorio ronda el 40%. El R0, en todo caso, sigue indicando una tendencia expansiva general, con un valor de 1,51. Este indicador muestra cuántos positivos genera cada infectado y solamente por debajo de 1 se entiende que una oleada está controlada.

Al tiempo que se anunciaba que desde el viernes 270.000 personas de 16 a 29 años podrán pedir cita ya para vacunarse -obviamente quedan excluidos los centenares de positivos y cuarentenados-, Sagardui ha hecho llamamientos claros a que se respeten las restricciones en vigor "en Salou, en Conil, en Bilbao o en Donostia". "Estamos en una pandemia. El virus utiliza todos los resquicios", ha enfatizado. Y ha añadido: "No es dónde estemos, sino nuestro comportamiento".

Según Sagardui, en esta fase de la pandemia "las personas que están requiriendo atención hospitalaria son personas sensiblemente más jóvenes". Ha dicho que hay un "predominio" de personas de 40 a 60 años y que tienen sintomatología "más leve" que quienes con más edad sufrieron la COVID-19, pero ha dejado claro que está oleada de contagios, por más que golpee a adolescentes y veinteañeros, tendrá consecuencias. "A mayor número de positivos, mayores necesidades de atención hospitalaria y mayor posibilidad de UCI. Ni una sola vida ha de ponerse en riesgo. No nos vayamos a una sensación de seguridad. Este riesgo es real y todas las vidas merecen ser vividas. Ni un solo ingreso en UCI es nuestro objetivo", ha señalado en tono serio la consejera de Salud.

"No es momento de fiestas ni de no fiestas", ha apostillado, sentado a su lado, el portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria, que es natural de Hernani. El Ejecutivo ha hecho un llamamiento a las administraciones locales y a entidades sociales privadas para que no hagan convocatorias porque "en algún municipio, de forma espontánea, se están produciendo incumplimientos de la normativa en vigor".

496 casos de la variante delta en solamente siete días

La consejera Sagardui ha indicado también que la variante delta está adquiriendo ya una prevalencia del 33% de las muestras secuenciadas, un crecimiento exponencial en poco tiempo de esta mutación del Sars-Cov-2 detectada en origen en India. Son 496 los casos nuevos de delta aparecidos en solamente siete días y el total de muestras positivas confirmadas alcanza las 671. De hecho, supera ya a gama (de origen brasileño) como la variante minoritaria principal, ya que solamente han aparecido diez casos y el total se queda en 662. De la beta o sudafricana hay 165, según el último reporte oficial de Osakidetza. En cuanto a la situación asistencial, el 45,4% de los nuevos casos son sintomáticos en el momento de la toma de muestras. Hay 88 personas ingresadas, 22 de ellas en las últimas 24 horas. De ellas, 30 están críticas en la UCI.

Por otro lado, el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha informado también de que este escenario de rebrotes obliga a a aplicar un principio de "prudencia" en la planificación del curso escolar 2021/2022, que arrancará en septiembre. Ha recalcado que los protocolos serán, en esencia, los mismos que en el ejercicio académico recientemente finalizado. En la "última semana de agosto" se remitirá a los centros el documento definitivo con directrices pero el titular de Educación ya adelanta que "sean públicos o concertados" todos los colegios dispondrán de la misma financiación extraordinaria que este año para afrontar la adquisición de materiales, como también será similar el refuerzo de personal.

