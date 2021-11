El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales paraliza una contratación de Osakidetza de 500.000 euros

El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales ha aceptado el recurso especial que ha interpuesto LAB y paraliza de forma cautelar la externalización del mantenimiento de las instalaciones térmicas de la OSI Araba, organización que integra a los hospitales y centros de salud de Vitoria y de la mayoría del territorio. Según el sindicato, a pesar de que los profesionales "cuentan con la formación y titulación suficiente" para llevar a cabo esta labor, Osakidetza "no duda en derrochar" más de medio millón de euros en una externalización que no cumple el decreto por el que se regula el sistema sanitario público vasco.

A través de un comunicado, LAB ha informado de que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales ha atendido el recurso especial que ha interpuesto. En concreto, llevaba años "solicitando a la OSI Araba que se acredite como empresa automantenedora de sus instalaciones térmicas". Según afirma el sindicato, los profesionales de la OSI Araba tienen la formación necesaria para realizar esta labor de mantenimiento. Además, destaca que la ley que regula las actividades del sector establece que "la empresa que aspire a dicha acreditación debe contar con una o un operario con la habilitación individual y en la OSI Araba hay al menos 10 trabajadores y trabajadoras que cuentan con ella".

La respuesta de Osakidetza a la solicitud que, denuncia LAB, se ha prolongado durante años, ha sido de "desprecio" hacia los trabajadores que cumplen con las exigencias para realizar las tareas. De esa manera, el Servicio Vasco de Salud se "niega a acreditarse en industria para realizar esta labor" y ha "intentado externalizar ese servicio por más de 500.000 euros". Por ello, LAB ha querido interponer el recurso para "blindar los servicios de mantenimiento ante el acecho de la privatización y a reivindicar la profesionalidad" de los compañeros de mantenimiento, pues cree que no es "lógico" que las personas que pueden realizar esa tarea mientras trabajan en una empresa privada se encuentran "atadas de pies y manos" en Osakidetza "mientras empresas externas se enriquecen como consecuencia de los planes privatizadores del ente". El Departamento de Salud y Osakidetza no han atendido a las preguntas de este periódico.

Por otra parte, LAB ha apuntado que se está generando un ambiente "conflictivo" con la apertura del nuevo edificio de servicios generales en el Hospital Universitario de Araba Txagorritxu. Enél, las trabajadoras del servicio de urgencias pediátricas "llevan meses y años solicitando un aumento de personal para atender con dignidad a sus pacientes y familias". Además, añade que "seguramente" no será el único conflicto que generará su apertura, ya que, asegura, Osakidetza no va a aumentar el personal en los servicios que se trasladan al nuevo edificio. Por todo ello, manifiesta que "no contempla aumentar personal para atender con estándares de calidad y seguridad a los y las pacientes pero no duda en derrochar mas de medio millón de euros en unas externalizaciones totalmente injustificadas y que rompen Apartado 13 del Decreto 106/2008, de 3 de junio y que impide la externalización de nuevas áreas y servicios dentro de Osakidetza".