Osakidetza defiende la “centralización” de cirugías pero no concreta en qué hospitales las ubicará

A pesar de la polémica suscitada por el cierre de la cirugía cardíaca en el hospital de Basurto de Bilbao y su centralización en el de Cruces, en Barakaldo, y que las disputas territoriales han sido uno de los puntos clave en la crisis con los jefes de servicio del hospital de Donostia, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, mantiene su apuesta por continuar en 2023 con la “centralización” del “tratamiento quirúrgico” en algunas especialidades, particularmente en lo tocante al cáncer. Así lo afirma en respuesta a una pregunta de EH Bildu en el Parlamento Vasco, aunque no concreta en ningún momento los cambios específicos que tiene en mente el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), es decir, qué hospitales asumirán a los pacientes de los que pierdan determinadas operaciones.

La pregunta de la portavoz sanitaria de EH Bildu, Rebeka Ubera, era una continuidad de una iniciativa anterior derivada del debate de los presupuestos de 2023 y en la que la oposición consiguió arrancar de Salud que tiene intención de centralizar cinco especialidades más. En concreto, como publicó este periódico, se plantea unificar al menos la atención de tres cirugías ginecológicas, la de cánceres de vulva y vagina, la de cáncer de útero y la de cáncer de ovarios, así como las operaciones de sarcoma uterino y cáncer gastroesofágico. Sin embargo, preguntada por más detalles, Sagardui prefiere aportar una reflexión genérica de la importancia de lograr “un volumen suficiente de intervenciones” porque “existe una persistente correlación positiva entre número de procedimientos quirúrgicos oncológicos y resultados clínicos”.

Aunque se le demanda a Osakidetza una relación de los hospitales dónde van a centralizarse cada uno de los tratamientos elegidos para las reubicaciones, Sagardui se limita a indicar que se está “evaluando” cada caso. “Todavía no estamos en disposición de detallar una propuesta de ordenación de dichas cirugías, pero como criterio general se prevé su práctica en los grandes hospitales de Euskadi, atendiendo a los tres territorios y, en función de la necesidad de una mayor especialización o de una menor prevalencia, en alguno de ellos”, se puede leer en el documento enviado a la Cámara. Este tipo de ajustes, insiste la consejera, se hacen en “muchos países” y son incluso una “recomendación” de expertos.

Más de 2.000 jubilaciones

Por otro lado, EH Bildu también ha dado cuenta de otro informe enviado por Salud al Parlamento, en este caso sobre previsiones de jubilaciones en la Sanidad pública. Como en otros servicios básicos, la edad media de la plantilla es alta y a la escasez de personal se le añaden las tensiones que generarán las jubilaciones en cascada. En 2022 ya se retiraron 189 médicos y 233 enfermeros y, en los próximos tres ejercicios, alcanzarán la edad de jubilación 1.391 y 912, respetivamente, además de otros 63 sanitarios adscritos a Salud Pública. Buena parte de las vacantes afectarán a la atención primaria, es decir, al eslabón básico -y más débil- de la cadena.

“Teniendo en cuenta el volumen de jubilaciones que se van a producir a corto plazo, los datos dejan claro que la política de contratación hay que cambiarla de arriba abajo. Es evidente que las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) previstas en este momento no serán suficientes para garantizar el personal médico y de enfermería que necesita Osakidetza. Si no se corrige la actual política de contratación, la plantilla estará cada vez más debilitada”, ha afirmado Ubera en declaraciones a los medios de comunicación. Y añade: “Siendo preocupantes los datos que ha dado Sagardui, es aún más preocupante la dejadez y la inacción que durante años ha habido en el Departamento con este tema. Es incomprensible cómo no han planificado prácticamente nada cuando sabían que la actual plantilla de Osakidetza no es suficiente y que, además, el problema se iba a agravar con la jubilación de tantos y tantas profesionales. Ya es hora de meter mano a la política de contratación y de empezar a planificar”.