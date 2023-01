El Parlamento Vasco votará una iniciativa para promover un referéndum sobre la monarquía en España

El Parlamento Vasco votará cuando retome sus sesiones ordinarias -enero es considerado inhábil como los meses de verano- una iniciativa para instar a las Cortes Generales a “iniciar el proceso de reforma constitucional” con el objetivo de la celebración de un “referéndum sobre la continuación de la monarquía en España o el establecimiento de una república”. La proposición no de ley, no vinculante pero de gran calado simbólico, ha sido registrada este jueves, cumpleaños de Juan Carlos I, por el grupo Elkarrekin Podemos-IU, con seis de los 75 escaños.

“No podemos hablar de democracia plena mientras la jefatura del Estado sea resultado de la herencia sanguínea”, argumenta la portavoz de la coalición, Miren Gorrotxategi. La resolución incluye un largo preámbulo en el que Elkarrekin Podemos-IU hace un recorrido histórico por la historia de España. Se inicia destacando que Juan Carlos I fue jefe del Estado después de la dictadura “según la legalidad franquista”, añade que el ahora rey emérito juro “lealtad” a los “principios” del régimen anterior y finaliza que la Constitución “se votó en bloque”, por lo que “la ciudadanía no pudo decidir sobre un aspecto fundamental de su sistema político como es la forma de Gobierno”. “El propio Adolfo Suárez, en una entrevista de 1995, cuenta cómo el resto de los presidentes europeos de entonces le presionaban para hacer un referéndum sobre la monarquía con objeto de legitimarla a través de los votos, pero el expresidente reconoce que las encuestas preveían un rechazo a la forma de Gobierno monárquica. Fue por esta razón que la monarquía fue incluida dentro de la Ley de Reforma Política, que sentaba las bases de la transición. La elección que se le planteó a la ciudadanía entonces fue en términos de democracia o dictadura; nunca se le preguntó sobre la forma de gobierno que debía tener el nuevo Estado democrático”, señala Gorrotxategi.

En otoño de 2020 el Parlamento, con su actual composición, ya votó una iniciativa que incluía en uno de sus puntos “el fin de la monarquía”. Era un texto más amplio sobre la corrupción de la etapa de Juan Carlos I. Sin embargo, solamente votaron a favor Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu, con 21 escaños. El PNV no la apoyó al igual que PSE-EE, PP+Cs y Vox. La fuerza vasca mayoritaria alegó que la Cámara autonómica no era la instancia oportuna para mantener ese tipo de debates. Eso sí, dejó la siguiente reflexión: “Los vascos no tenemos rey. Los reyes de España no son nuestros; ni el rey, ni la reina, ni el hijo ni el padre. Ni los que han sido lo son ni los actuales”.

También el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha posicionado con claridad en este sentido. Después de la cascada de informaciones que empezaron a cercar la figura Juan Carlos I, Urkullu puso en cuestión la “legitimación de la institución” de la monarquía en España. Y retó al actual titular de la Corona, a Felipe VI, a que se someta a un referéndum: “Si saliera que hay una mayoría que apuesta por la monarquía parlamentaria, estaría mucho más legitimada [la monarquía] de lo que está actualmente”.