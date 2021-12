Otegi asegura que EH Bildu está en contra de los 'ongi etorri' y se desliga de Sortu

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado este viernes que EH Bildu "está en la declaración de Aiete", en la que mostró su pesar por el "sufrimiento" causado a las víctimas de ETA y afirmó que nunca debió ocurrir, y en contra de que se realicen 'ongi etorri' públicos a los presos de ETA cuando sean excarcelados. Otegi ha realizado estas declaraciones tras haber sido preguntado por el acto en homenaje en Pamplona al preso de ETA Iñaki Etxeberria alias 'Mortadelo', tras su salida de la cárcel de El Dueso después de haber pasado 25 años en prisión condenado por seis asesinatos. El homenaje se ha producido menos de un mes después de que los presos de ETA adscritos al colectivo oficial y mayoritario, el EPPK, anunciaran el cese de los 'ongi etorris' con el objetivo de para “fortalecer la convivencia”.

Decenas de personas dan el 'ongi etorri' en Pamplona al preso de ETA Iñaki Etxeberria

Saber más

También se ha desvinculado de las decisiones y actos de Sortu, al asegurar que él no es "el portavoz de la izquierda abertzale". "Por tanto, las cosas que afecten a Sortu, las tiene que contestar Sortu", ha añadido en declaraciones recogidas por Europa Press durante rueda de prensa en San Sebastián para valorar el acuerdo sobre la reforma laboral en la que los periodistas le han preguntado por el hecho de que Sortu haya propuesto al último jefe de ETA, David Pla, para la dirección de esta formación, a que apoyara a Mikel 'Antza' en su declaración en los juzgados, a que Arkaitz Rodríguez asegurara públicamente que el fallecimiento de Antton Troitiño suponía "un día de duelo para la izquierda abertzale", y a que haya habido en Pamplona un 'ongi etorri' a Iñaki Etxebarria, 'Mortadelo'.

Tras rechazar pronunciarse en nombre de Sortu, ha explicado que él puede decir "dónde está EH Bildu y está en la declaración de Aiete, con absoluta claridad, y no se va a mover ni un milímetro de esa declaración. Esta es la aportación que hemos hecho en términos de convivencia democrática al país", ha apuntado para luego asegurar que no tiene conocimiento del 'ongi etorri' desarrollado en Pamplona al preso de ETA Iñaki Etxebarria, 'Mortadelo'. En palabras de Otegi, "EH Bildu está en la posición que ha fijado" el colectivo de presos de la banda, EPPK, de que no se realicen recibimientos públicos a los reclusos. "Esa es la posición de EH Bildu", ha insistido.