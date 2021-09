El Parlamento da el primer paso para la creación de la Universidad de Querejeta con la sola oposición de Elkarrekin Podemos-IU

El Parlamento Vasco ha dado luz verde a la continuación de la ley para el reconocimiento como nueva Universidad de Euneiz, el proyecto impulsado para Vitoria por Josean Querejeta, dueño del grupo deportivo de Saski Baskonia y Deportivo Alavés. La coalición Elkarrekin Podemos-IU se ha quedado sola en la solicitud de la paralización de la iniciativa, para lo que alega por un doble motivo. Por un lado, la ve elitista y con ánimo de lucro; por otro lado, denuncia que incumple con los requisitos académicos mínimos fijados en el más reciente decreto del Gobierno central, en vigor desde finales de julio. Con todo, los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, y también PP+Cs y Vox han tumbado la enmienda de totalidad de la formación de izquierdas contra este proyecto privado. Mientras, EH Bildu se ha abstenido.

El portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Íñigo Martínez, ha alertado de que se va a "introducir el ánimo de lucro en el sistema educativo" universitario, ahora integrado por dos centros públicos, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y dos privados, Deusto y Mondragon Unibertsitatea. Ha recordado también que Querejeta ha ampliado recientemente este proyecto universitario dentro de un plan mayor llamado Araba Sports Capital y que se ha incorporado al listado de proyectos vascos que optan a fondos Next Generation EU. En lo más puramente académico, ha enfatizado que Unibasq (Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco) emitió un dictamen muy crítico sobre esta iniciativa y que la oferta de partida de Euneiz no cumple los mínimos fijados por el Ministerio de Universidad, una de las carteras que Unidas Podemos controla en el Gobierno de España.

Desde la bancada del PNV, Gorka Álvarez ha replicado que Euneiz nace en 2018 y que entonces sí cumplía la normativa vigente, como también la cumplía en marzo de este año cuando se presentó el proyecto de ley requerido para su autorización y creación oficial. Los nacionalistas, que en Álava han dado su apoyo decidido a Querejeta, entienden que Euneiz es "una oportunidad" y que no se puede "ralentizar" más su puesta en marcha. Ahora el horizonte más cercano sería el curso 2022/2023, aunque la promesa inicial era que ya estuviera abierta en el actual. El consejero de Educación, Jokin Bildarratz también ha participado en el debate, pero se ha limitado a resumir y explicar el articulado de la ley, sin mayores consideraciones y delegando en la Cámara los posibles cambios.

El PSE-EE, que gobierna en coalición en Vitoria con el PNV y en Madrid con Unidas Podemos, ha reconocido que Euneiz ahora mismo estaría fuera del marco fijado por la normativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Los socialistas, eso sí, han votado a favor y han confiado en que las enmiendas parciales que han pactado con los nacionalistas permitan las "modificaciones" precisas para que encaje "en la nueva legislación de carácter estatal", en palabras de José Antonio Pastor. Por parte de PP+Cs, Carmelo Barrio, ha insistido en que Euneiz "es una buena noticia para Vitoria y para el País Vasco" y ha considerado que "Deusto y Mondragón también tuvieron sus comienzos con dificultades" para pedir un voto de confianza al plan de Querejeta.

El parlamentario de EH Bildu Ikoitz Arrese ha admitido que Euneiz tiene "más sombras que luces" y que su coalición hace una "decantación indubitada" en favor de la UPV/EHU dentro de la oferta universitaria, pero sus votos no han secundado la paralización del proyecto. También ha criticado el ánimo de lucro del plan y defenderá que el nuevo centro "no reciba dinero público", aunque no se oponen del todo a su puesta en marcha.