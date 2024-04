La participación en las elecciones de Euskadi es del 51% a las 18.00 horas

La participación en las elecciones de Euskadi a las 18.00 horas es del 51%, 23 puntos más respecto al primer dato de las 13.00 horas, con un 28% de la participación. Sin embargo, este porcentaje no se puede comparar con años previos, ya que es la primera vez que se informa de la participación a las 18.00, en lugar de a las 17.00 horas. Además, hasta ahora ese porcentaje era una estimación con muestras, pero ahora es la cifra real por municipios.







A esta hora, la provincia con mayor índice de participación es Bizkaia, con un 51,9%. Le siguen Gipuzkoa, 50,7% y Álava, 48,7%. Las tres provincias reparten 25 escaños, aunque no tienen el mismo número de habitantes. Álava no llega a 340.000 frente a Bizkaia, que tiene más de un millón, y Gipuzkoa, que suma una población de 730.000. Por primera vez en doce citas electorales vascas, el PNV podría no obtener el mayor número de votos.







Precisamente Álava es la provincia clave estas elecciones y todas las miradas están puestas ahí. Mientras que se asume una victoria del PNV en Bizkaia, su feudo, y la de EH Bildu en Gipuzkoa, por ahora es un misterio cómo se repartirán los escaños en la región, especialmente en la capital, Vitoria.







Para las 13.00 horas la región que remitía una mayor participación era Gipuzkoa, con el 30%.Después le seguía Bizkaia, con el 27,43% y, finalmente, Álava, con el 25,93%.







Dentro de una hora, cerrarán los colegios electorales después de una jornada en la que, hasta ahora, no ha habido ningún problema notable. Los principales candidatos a lehendakari ya han acudido a depositar la papeleta en la urna.

En cuanto a ciudades, así se reparte el porcentaje de participación en los comicios a esta hora: Donostia es el municipio con mayor porcentaje de personas que han acudido a los colegios electorales, con un 51,5%. Le siguen Bilbao, con el 50,3% y Vitoria-Gasteiz, con el 47,8%.