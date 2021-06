El 'pasaporte' COVID ya está disponible en Euskadi: para qué sirve y dónde conseguirlo

El pasaporte COVID ya es una realidad en Euskadi. De hecho, hasta la tarde de este miércoles, se lo han descargado 5.387 personas, si bien el sistema se irá poniendo en marcha de manera paulatina, pues no entrará en funcionamiento de manera oficial en la Unión Europea hasta el 1 de julio. "No he tardado ni cinco minutos en tenerlo y me he vacunado esta misma tarde", explica un vecino de Bizkaia que ya se lo ha descargado. Aun así, si bien ahora es posible conseguirlo con firma electrónica, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha asegurado que se trabaja ya también en otro sistema para hacerlo más accesible.

elDiario.es/Euskadi solventa algunas de las dudas más frecuentes en torno al certificado:

¿Qué es y para qué sirve?

El pasaporte —oficialmente denominado Certificado COVID Digital UE— no es más que un documento con lectura QR; esto es, una firma digital que lo protege de falsificaciones. Este código puede guardarse tanto en el móvil como imprimirlo en papel.

El principal objetivo del certificado consiste en agilizar los viajes que se hagan dentro de la Unión Europea. "A una persona que posea dicho certificado se le agilizará evitar controles, mientras que quien no lo tenga realizará otro tipo de controles que establezcan las autoridades de cada país y tendrá que presentar la información pertinente", se señala desde el Gobierno vasco. Sin embargo, es opcional y no obligatorio.

¿Cuáles son los diferentes certificados?

Hay tres certificados diferentes, dirigidos a diferentes personas. En primer lugar, el de vacunación está pensado para aquellas personas que han recibido ya una solo dosis o la pauta completa de su vacunación. Cumple los requisitos cualquier vacuna que haya sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamente (EMA) o por la ONU.

El certificado de recuperación, por otra parte, está dirigido a quienes hayan pasado la enfermedad. En ese caso, tienen que haber transcurrido no menos de 11 días y no más de 180 (seis meses) desde que hayan recibido la prueba PCR positiva.

Por último, el certificado de prueba negativa se valida con una prueba de antígenos que haya vuelto negativa 48 horas o con una prueba PCR, en ese caso 72 horas antes.

¿Dónde lo puedo conseguir?

Desde el Gobierno vasco se incide en que el certificado, pese a que ya lo han descargado millares de personas, está todavía en proceso de activación. Así, el de vacunación y recuperación se pueden conseguir de manera telemática con firma electrónica, pero todavía no sin ella. Tampoco está lista la vía presencial. En el caso del certificado por prueba negativa, ninguna de las dos vías está todavía en funcionamiento.

