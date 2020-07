PNV y PSE-EE apuestan a las claras por "continuar" con el Gobierno de coalición en esta legislatura

El portavoz del Gobierno vasco en funciones, Josu Erkoreka, ha dado por hecho que PNV y PSE-EE repetirán coalición en Euskadi en la duodécima legislatura -2020-2024- a la luz de los resultados de las elecciones del 12 de julio, todavía pendientes de revisar este viernes con el análisis de impugnaciones y el recuento del voto emitido en el extranjero (se esperan 341 papeletas de alaveses, 1.904 de guipuzcoanos y, sobre todo, 1.324 de vizcaínos que pueden mover un escaño entre EH Bildu y PP+Cs). "Valoramos positivamente la experiencia de la coalición. Hay una opción preferente por continuar la experiencia de la pasada legislatura", ha añadido Erkoreka, que ha explicitado a preguntas de los periodistas que es una posición de los dos partidos del Ejecutivo. Ha dicho también que el gabinete, reunido este martes por vez primera tras los comicios, se ha sentido "respaldado" en las urnas.

Urkullu piensa en una investidura a finales de agosto y en presentar los presupuestos de 2021 en octubre

Ambas partes ya han mantenido algunos contactos, aunque en principio dentro de la cortesía después de conocidos los resultados electorales y sin profundizar en el contenido. Los nacionalistas han logrado 31 asientos en el Parlamento y los socialistas 10, tres y uno más respectivamente. El PSE-EE ha dirigido en estos cuatro años tres carteras (Trabajo y Justicia; Turismo, Comercio y Consumo; y Medio Ambiente y Vivienda), que representan el 4% del presupuesto total si bien en el caso de la primera, con María Jesús San José al frente, podría ver incrementado su peso político de cristalizar las transferencias de Prisiones y de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha dicho en Radio Euskadi que, por el momento, no está sobre la mesa el asunto de la nueva correlación de fuerzas. "Lo importante es el para qué", ha señalado.

El "para qué" y el "cuándo". En los planes de Iñigo Urkullu está el resolver la gobernabilidad cuanto antes, a ser posible de cara a la última semana de agosto o para primeros de septiembre a más tardar. Quiere activar la confección de los presupuestos de 2021, los de la gestión de la crisis económica derivada de la sanitaria. El portavoz Erkoreka ha aludido a la importancia de contar con "planes de empleo y de reactivación económica" y ha prometido que se volcará "todo el esfuerzo" en reducir el paro por debajo del 10%, donde estaba antes de la pandemia, porque "el empleo es la mejor política social".

Erkoreka, en todo caso, sí ha querido llamar la atención sobre la baja participación, del 53% e inferior en ciudades como Bilbao y Vitoria. Se pueden consultar aquí datos detallados calle a calle. Ha indicado que merece el "más absoluto respeto" tanto el que ha ejercido su derecho al voto como el que no lo ha hecho, pero ha apelado a que "la ciudadanía no se desconecte de la cosa pública". No obstante, ha reconocido que quizás julio no era el mejor momento porque la sociedad "prioriza otras cuestiones" en verano y no ha negado un posible "efecto disuasorio de la pandemia" aunque ha insistido en que el dispositivo fue seguro y no se produjo "ninguna" incidencia. Según Erkoreka, es posible también que faltara "estímulo" en Euskadi al ser tan claras las encuestas y no se barruntara una posible alternancia, como en Galicia.

Por otra parte, y a preguntas de los periodistas, los tres consejeros en funciones que han comparecido tras el Consejo de Gobierno, Arantxa Tapia, Nekane Murga y el propio Erkoreka, han coincido en mostrarse a disposición de Urkullu -en el caso de Tapia también "del partido"- para continuar en sus responsabilidades. En el caso de Murga, ha reconocido que ha sido una época difícil por la pandemia, pero se ha mostrado con ganas hasta el punto de que se ha animado también a expresarlo en euskera.