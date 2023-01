La polémica por el centro de acogida de refugiados se eleva al Parlamento Vasco en medio del rifirrafe entre PNV y PSE

La polémica sobre el centro de acogida de refugiados que el Gobierno central quiere instalar en Vitoria y que ha provocado un fuerte enfrentamiento entre PSE-EE y PNV, socios de Gobierno, con duras acusaciones cruzadas de electoralismo, se eleva al Parlamento Vasco. El grupo de PP+Cs ha registrado una proposición no de ley para que sea la Cámara vasca la que inste al Gobierno central a paralizar “de forma inmediata” el proyecto para ubicar un centro internacional de acogida de refugiados en Vitoria. La iniciativa de PP+Cs dejaría solos a los socialistas en la Cámara en defensa del proyecto que capitanea el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ya que, además del PNV, el PP, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU también han mostrado su oposición a este centro. De hecho, Elkarrekin Podemos-IU ha presentado también en la Cámara vasca varias preguntas pidiendo información al respecto.

La coalición PP+Cs ha exigido además la comparecencia urgente de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, para que “como máxima responsable del área de inmigración explique el oscurantismo y las declaraciones contradictorias del Gobierno vasco” sobre este centro.

La proposición no de ley que firma el portavoz del Grupo parlamentario PP+Cs, Carmelo Barrio, pide que el Parlamento inste al Gobierno central a que paralice de forma inmediata el anunciado proyecto de ubicación de un Centro Internacional de acogida de refugiados, con capacidad para 350 personas en Vitoria, “adoptando a dichos efectos las decisiones y medidas administrativas que sean necesarias”. El PP ha presentado también iniciativas en el Congreso de los Diputados, en las Juntas Generales de Álava y en el Ayuntamiento de Vitoria, en las que “no sólo demanda la paralización del proyecto” por considerar que “es innecesario” y que “no ha tenido en cuenta a Vitoria ni a los vitorianos”, sino que también reclama “que se aclare la cascada de contradicciones en el seno del Ayuntamiento de Vitoria y del Gobierno vasco, instituciones gobernadas por el PNV, ”socio principal de Pedro Sánchez y de su gobierno, y por el PSE-EE, “muleta del PNV en Vitoria, Álava y el País Vasco”.

Por su parte, la portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha registrado en el Parlamento Vasco varias preguntas dirigidas al Gobierno vasco para que informe sobre la posible implantación de este centro. “Creemos que este es un asunto humanitario de primer orden y tiene la suficiente relevancia como para no estar haciendo politiqueo y cruzándose acusaciones”, ha defendido. Gorrotxategi ha explicado que en la justificación de la iniciativa, la coalición hace referencia a las declaraciones que se han realizado en los últimos días por parte responsables institucionales de Vitoria, Álava, el Gobierno vasco, el PSE y la Delegación del Gobierno central en Euskadi sobre este proyecto, y cree que el Gobierno vasco “debe dar explicaciones sobre la situación que atraviesa una cuestión tan sensible como esta”.Y pone de manifiesto las contradicciones sobre si el Gobierno vasco tenía no no información al respecto antes de que se conociera la licitación de las obras el pasado lunes. “Hemos sido testigos del rifirrafe entre el PSE y el PNV a cuenta del centro de refugiados, y creemos que este es un asunto humanitario de primer orden y tiene la suficiente relevancia como para no estar haciendo politiqueo y cruzándose acusaciones”, ha defendido la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento Vasco.

Por su parte, EH Bildu ha afirmado que ha recibido “con sorpresa” la noticia de la licitación de las obras para convertir la antigua clínica Arana de Vitoria-Gasteiz en un centro de acogida para 350 refugiados, y tras rechazar el modelo de “macrocentros” para migrantes, ha apostado por los recursos “pequeños y descentralizados”. A la espera de poder recibir y analizar toda la documentación asociada al proyecto, la formación soberanista cree que “resulta llamativa la falta de explicaciones públicas previas por parte del PSE-EE, promotor del proyecto, y del PNV, que ya ha admitido conocer desde hace meses las intenciones” del Ejecutivo del Estado.

Precampaña electora entre PNV y PSE-EE

La iniciativas de PP+Cs y de Elkarrekin Podemos-IU llevan al ámbito parlamentario una polémica que prácticamente ha abierto la precampaña electoral entre PSE-EE y PNV, enfrentados respecto a este centro, con duras acusaciones cruzadas de electoralismo entre ambas formaciones que han ido subiendo de tono a medida que pasaban las horas.

Tras la primera toma de postura por parte del Gobierno vasco y de la consejera Artolazabal oponiéndose al centro,el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha acusado a los nacionalistas, de estar haciendo “electoralismo” con el tema para promocionar a Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, pero candidata a la alcaldía de de Vitoria en las próximas elecciones, y de mantener un discurso cercano a la extrema derecha por rechazar el centro. El PNV ha devuelto las ascusaciones a Andueza, considerando “inaceptables” las acusaciones. “La única persona que ha enmarcado este asunto en el contexto electoral ha sido Eneko Andueza”, ha señalado el parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi. “Siendo grave hacer electoralismo con cualquier asunto, resulta gravísimo hacerlo con los derechos de acogida, atención y socialización de las personas que más lo necesitan. No todo vale en política, señor Andueza”, le ha advertido.

Las obras para este centro se sacaron a concurso el pasado lunes. Las instalaciones precisarán de una inversión de 14,1 millones de euros y se ubicarán en la antigua clínica Arana de la capital alavesa. El centro tendrá capacidad para 350 plazas y una superficie construida de 13.000 metros cuadrados, que se ubicarán en una parcela de 14.434 metros cuadrados.