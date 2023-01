El PSE acusa al PNV de hacer electoralismo con el centro de refugiados de Vitoria para promocionar a Artolazabal

Los socialistas vascos han escenificado este jueves su distancia con el PNV respecto a la polémica por la decisión del Gobierno central de instalar un centro de refugiados en Vitoria, han cerrado filas con el proyecto del ministro José Luis Escrivá y han acusado a los nacionalistas, sus socios en el Gobierno vasco, de estar haciendo “electoralismo” con el tema para promocionar a Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, pero candidata a la alcaldía de de Vitoria en las próximas elecciones. Quedan más de cuatro meses para las elecciones, pero la batalla electoral ya está en marcha.

El secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha sido bien claro. En una entrevista a Radio Euskadi, Andueza ha afirmado que el PNV ha abierto la campaña electoral de Beatriz Artolazabal a la alcaldía de Vitoria con este tema. “Muy malas tienen que ser las encuestas que maneja el PNV para que tengan este discurso tan claramente electoralista”, ha dicho. Y como prueba de que se quiere usar electoralmente la cuestión, ha asegurado que tanto el lehendakari, Iñigo Urkullu, como la consejera Beatriz Artolazabal tenían conocimiento de este proyecto. “No de ayer ni desde antes de ayer”, sino que “desde hace meses lo conocían perfectamente”, pero “hasta la fecha no han abierto la boca”. “Casualmente a las puertas de las elecciones municipales, muestran su disconformidad”, ha señalado. La consejera Artolazabal reconoció el martes que sabía del proyecto desde finales del año pasado, pero a través de lo que denominó una “conversación informal” y pidió por carta al ministro José Luis Escrivá información al respecto tras conocer el lunes de esta semana que se habían licitado ya las obras.

Andueza ha defendido el proyecto de centro de refugiados que se instalará en la antigua clínica Arana porque “atiende a directrices europeas” y ha negado que choque con la política migratoria del Gobinerno vasco, como defienden desde el PNV. “Este centro lo que pretende entre otras cosas no es solo dar refugio a estos refugiados sino darles una formación, enseñarles el idioma, y por lo tanto posibilitar su integración y darles una oportunidad laboral, y esto es una atención indvidualizada. Esto atiende a la necesidad de tener infraestructuras preparadas para atender a situaciones de urgencia, porque no podemos depender de la capacidad de nuestros albergues ni de la buena voluntad de las familias vascas para acoger a los refugiados”, ha dicho. En este sentido, ha señalado que la apertura de este centro no es una cuestión de competencias, sino de atender a las personas refugiadas. “Mezclar la cuestión de competencias con este tema me parece bastante mezquino, cuando menos”.

El líder de los socialistas vascos ha lamentado en este punto “la incongruencia” de la consejera Artolazabal al afirmar que “realizar determinados discursos es peligroso o alimentar discursos peligrosos es bastante irresponsable y, acto seguido, hablar ella misma de guetización e incluso del riesgo que hay de provocar conflicto social con esta cuestión”. “Díganme ustedes si esto no es hacer un discurso xenófobo o peligroso, como ella misma diría”, ha cuestionado. Unos discursos que “están muy cercanos a la rancia derecha y extremaderecha que tenemos en este país”, ha dicho.

No ha mostrado dudas de que el PNV ha empezado su campaña electoral para Beatriz Artolazabal. “No tengo ninguna duda y, desde luego, está intentando aprovechar esta cuestión para hacer campaña”, ha dicho, aunque ha puntualizado que no acusa de “electoralismo a la consejera ni al lehendakari, pero desde luego sí al PNV”.

Este es un nuevo roce entre los socios de Gobierno vasco que el líder de los socialistas ha descartado que afecte a la buena relación dentro de la coalición. No obstante, ha pedido “responsabilidad” en un tema que es muy sensible“.

El centro, que el Ministerio ya ha sacado a licitación, se instarán en la antigua clínica Arana de la capital alavesa. Acondionarla supondrá un coste de 14,1 millones. El centro tendrá capacidad para 350 plazas y una superficie construida de 13.000 metros cuadrados, que se ubicarán en una parcela de 14.434 metros cuadrados.

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), ha insistido de nuevo en que el proyecto del macrocentro de acogida se revise y se replantee de una manera diferente. Urtaran ha vuelto a destacar que Vitoria-Gasteiz es una ciudad de acogida y “sensible” con las personas que vienen de fuera. Por ello, ha asegurado que no es que se esté “en contra de atender a las personas refugiadas, sino del modelo que se plantea”. “Este tipo de macrocentros nos parecen más un repositorio de personas que no favorecen el objetivo último, que es integrar a estas personas en nuestra sociedad. No hay una atención personalizada', ha denunciado el alcalde.