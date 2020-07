Casado: "Lo perturbador no es la monarquía, es el Gobierno de Pedro Sánchez"

El líder del PP, Pablo Casado, ha cerrado la campaña electoral de su partido en Euskadi (que concurre en coalición por primera vez con Ciudadanos), cargando duro contra el PNV. También, como es habitual contra el Gobierno de coalición de PSOE-Unidas Podemos, pero se ha mostrado especialmente incisivo cuando se ha referido al PNV. Su acto final ha tenido como escenario el Parque de la Florida de Vitoria, la ciudad en la que tradicionalmente han obtenido los mejores resultados (gobernaron el Ayuntamiento y la Diputación provincial). Cerca del final de su intervención es cuando más crítico se mostró con el Gobierno, cuando se refirió a la situación de la monarquía. Casado consideró que lo "único inquietante y perturbador es el Ejecutivo de Pedro Sánchez, no la monarquía". Se refería así a unas declaraciones del presidente del Gobierno en las que mostraba su preocupación por las sucesivas revelaciones sobre el rey Juan Carlos.

"El Gobierno se ha saltado todas las líneas rojas, pero el Rey Felipe VI es un patriota, con una conducta intachable y que defiende los intereses de todos los españoles. No se puede tolerar que el vicepresidente [Pablo Iglesias] pida la abdicación. Pedro Sánchez no puede seguir callado, tiene que que rechazar ese tipo de peticiones".

▶ @pablocasado_: “El PNV no puede decir que no sabía nada de la subida de impuestos porque hace 10 meses ya apoyaban un proyecto de PGE que subía 7.000 millones de euros a las clases medias."



🔷🔶 #UnPlanParaElFuturo #VotaPPCs #12J #EleccionesVascas pic.twitter.com/EdXSmDCjin — Partido Popular (@populares) 10 de julio de 2020

Y en esta línea de crítica hacia Igleisas, Casado también se ha refrerido a la negociación del Fondo Europeo de Recuperación, para la que el PP propone "transversalidad y moderación". "No es un buen consejero, ni buen compañero de viaje que Pablo Iglesias ande insultando a varios países llamándoles paraísos fiscales. Nos complica la negociación", ha advertido. La derrota de la vicepresidenta Nadia Calviño frente al irlandés Paschal Donohoe en la votación por presidir el Eurogrupo es una muestra, según Casado, "de esa debilidad, esa radicalidad y esa inestabilidad del Gobierno de España. Cotiza a la baja en Europa".

"Creen que todo se hace a golpe de titular, de propaganda y de BOE, y así no se hacen las cosas en el mundo", ha subrayado antes de defender que es necesario "ser humilde, dar la mano a un colega europeo y cumplir los compromisos porque "cuando te toman la matrícula porque no has defendido a tu candidato, como pasó con Frans Timmermans, o porque has incumplido la previsión de déficit" en Europa "tienden a desconfiar".

Y después de la reganiña al Gobierno central, le tocó el turno al PNV. El líder del PP advirtió de que votar a los nacionalistas a los que todas las encuestas dan como claros favoritos para ganar) sirve para apuntalar más en el Ejecutivo a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Desde la educación hasta la sanidad pasando por la industria de la automoción, cualquier ámbito está en riesgo ir a peor si la ciudadanía vota por el PNV. Y puso como ejemplo la educación. "En Euskadi, el 50 % de los niños están escolarizados en un modelo concertado. Pero el PNV apoya a un Gobierno que quiere cargarse a la escuela concertada".

Antes del acto en Vitoria, Casado acudió a Ermua para reivindicar a la familia de Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP de cuyo asesinato por ETA se cumplen hoy 23 años, como ejemplo de "dignidad, generosidad". "La familia Blanco", enfatizó, "es un ejemplo de dignidad y generosidad. No pretendió buscar revancha por el asesinato de su hijo, sino que confió siempre en la derrota del terrorismo a través de la unidad de la sociedad".