La Polla Records suspende en Donostia mientras se investigan los incumplimientos en dos conciertos de Vitoria

La promotora Last Tour ha decidido cancelar el concierto del grupo La Polla Records previsto para este miércoles en Donostia. Lo hace "debido a las medidas de prevención ante la pandemia de COVID-19", según un comunicado oficial, ya que la organización no se ha sentido con margen para limitar al 50% el aforo al ser el velódromo de Anoeta un recinto con capacidad para más de 5.000 espectadores. Ésta es una disposición nueva que ha entrado en vigor este mismo miércoles tras ser acordada por el Labi este martes. Esto sucede mientras se analizan los flagrantes incumplimientos de las medidas sanitarias en los dos recitales de esta misma banda en Vitoria, que tuvieron lugar los días 17 y 18 de diciembre y que incluso incluyeron el primero de los días un alegato del colectivo antivacunas Bizitza.

Fuentes de Last Tour optan por "no hacer declaraciones" a este respecto y se limitan a señalar que el concierto de Donostia no se puede celebrar con los aforos reducidos que ahora se han planteado para los grandes eventos en Euskadi. La empresa indica que "no es posible un nuevo aplazamiento ya que la banda no actuará más allá del año 2021" y adelanta que devolverá el dinero de todas las entradas. Además de los cabezas de cartel había también otros grupos como teloneros.

Aunque en las últimas horas las cancelaciones de eventos se están sucediendo debido a la gran transmisión de la nueva variante ómicron del Sars-Cov-2, el concierto de La Polla Records en Donostia llegó incluso a ser motivo de comentario en la comparecencia del lehendakari, Iñigo Urkullu, en la que presentó el endurecimiento de las medidas y analizó la situación sanitaria. No en vano, esta misma actuación en Vitoria ha supuesto la redacción de un acta demoledora por parte de ertzainas del área de Juegos y Espectáculos del Departamento de Seguridad.

En la primera sesión, del 17 de diciembre, hubo aglomeraciones, buena parte del público iba sin mascarilla e incluso se fumó en el interior del recinto, según constataron los funcionarios de paisano. Asimismo, se cedió el escenario del Fernando Buesa Arena -que es un recinto público propiedad de la Diputación de Álava- para que dos portavoces antivacunas lanzaran mensajes contra las restricciones y contra el pasaporte COVID. A pesar de ello y de que estas anomalías ya se conocieron al término del recital, a las 24 horas hubo un nuevo pase y, de nuevo, los inspectores detectaron incumplimientos. El expediente está ahora en manos del Departamento de Salud, que ejerce la potestad sancionadora, pero aún no ha sido resuelto.

En cuanto al resto de la agenda, la actuación de José Luis Perales este miércoles en el Euskalduna de Bilbao ha quedado cancelada y un musical de 'Aladdin' ha sido pospuesto para el 12 de febrero. En Donostia, 'Kantu bat gara, actuación especial' de Jon Maia, programado también para este mismo miércoles en Victoria Eugenia, ha pasado a febrero, como también se ha aplazado 'Pero krokodiloa, kantu kolore'. Se han suspendido 'Zu haitz ez ( ár bo la ré)', 'Lapur(ari)ketak' y la actuación de la EGO, ambas en el mismo teatro. En Vitoria, Mayumana ha suspendido tres pases en el Teatro Principal.