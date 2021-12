El PP pide que el Ejército intervenga en Euskadi contra la pandemia

La secretaria general del PP vasco y parlamentaria de la coalición PP+Cs, Laura Garrido, ha solicitado este martes al Gobierno vasco que ayude con financiación a las familias en la compra de test antígenos, debido a su "enorme" subida de precios, y que cuente con el Ejército para que colabore en la labor de los rastreadores, como ya hace en otras comunidades autónomas. Denuncia que es la única comunidad que no ha recurrido a esos medios militares.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Garrido ha señalado que desconoce si los test antígenos deberían ser gratuitos o no, pero ha destacado que, en la actualidad, su precio ha subido mucho y que, por lo tanto sería "conveniente" ayudar financiando su compra. "En una semana casi se ha duplicado su precio, y creemos que las familias no deben asumir esa carga, por lo que solicitamos el Gobierno vasco que trate de ayudar en su financiación", ha insistido.

Asimismo, ha asegurado que el caso de los rastreadores "también es muy grave", y que, mientras que en otras comunidades autónomas recursos del Ejército han comenzado a trabajar en esa labor, "aquí en Euskadi no lo hacen a pesar de que tenemos una de las tasas de contagios más altas, porque el Gobierno de Urkullu se niega a la ayuda del Ejército". "No se entiende. Cuando se toman ese tipo de decisiones, la mayoría de los ciudadanos nos quedamos sorprendidos. Se necesita ayuda, y cuando puede llegar esa ayuda, se le dice que no", ha criticado.

Además, la secretaria general del PP vasco ha indicado que espera que las nuevas medidas que el Labi adoptará este mismo martes para tratar de frenar el avance del coronavirus se tomen en base a "criterios técnicos", y que, si de nuevo afectan a sectores concretos, como la hostelería, se tramiten ayudas. "Es imprescindible. En otras ocasiones, cuando se le han impuesto obligaciones a la hostelería, las ayudas no han llegado, y ahora, si de nuevo se solicita un esfuerzo al sector, es imprescindible que se canalicen ayudas", ha destacado. En este sentido, ha considerado que, si se adoptan nuevas medidas restrictivas, deben estar "muy justificadas" y tener "seguridad jurídica", y ha añadido que, "al igual que hace Isabel Díaz Ayuso, es conveniente buscar un equilibrio entre economía y salud".

Por otro lado, Laura Garrido ha afirmado que el PP ya propuso en el Parlamento antes del inicio de la pandemia una "estrategia renovada" para la atención primaria en Osakidetza, ya que en su opinión, con la pandemia "se han puesto de manifiesto muchos problemas estructurales que la atención primaria tenía y tiene". "Pensamos que hay dinero. El Gobierno vasco tiene dinero, ya que los remanentes del pasado año son de unos 660 millones de euros, y creemos que con ese dinero es posible elaborar cuanto antes un plan correcto para la atención primaria. Es necesario incrementar los recursos de la atención primaria, y desconocemos por qué el Gobierno vasco no lo hace, sabiendo que tiene dinero", ha denunciado.