Las residencias vascas comunican tres fallecidos y acumulan unos 300 casos activos de COVID-19

La situación en las residencias de Euskadi se va deteriorando con el avance de la segunda ola de coronavirus. Este lunes, la Diputación de Bizkaia ha comunicado dos defunciones y la de Gipuzkoa otra más y son ya seis las muertes en centros de mayores en esta segunda ola de la pandemia y al menos 625 en total, según la recopilación de datos elaborada por elDiario.es/Euskadi desde marzo. Los casos activos rondan ya los 300, la mayoría de ellos (hasta 242) en Bizkaia.

Es éste el territorio más castigado. Entre los usuarios de la red asistencial, hay 173 positivos según la última actualización de datos de la Diputación, que ahora ofrece información más detallada que en la primera ola de la pandemia. 83 de ellos están en sus centros, 10 han sido hospitalizados y el centro Birjinetxe -que ya fue el de referencia en los meses anteriores- acoge a 80 personas, 21 de ellas "en situación de fragilidad que están realizando cuarentena tras su ingreso hospitalario". A ellos se le suman 69 trabajadores con positivo confirmado, mientras que son 78 los que están aislamiento como casos sospechosos. Los centros afectados son como mínimo nueve. En Zorrozgoiti de Bilbao hay ya 33 internos infectados más cinco trabajadores.

En el caso de Gipuzkoa, solamente hay mayores de una residencia afectados, los del complejo Hermano Garate-San Ignacio. Fueron nueve los contagiados, dos han fallecido ya, una persona está hospitalizada y seis han sido derivadas al centro de referencia, que en esta segunda ola es una planta del hospital de Eibar y no la Cruz Roja. "En el resto de la red residencial de Gipuzkoa, la cual consta de 65 centros y 5.425 plazas, no hay casos positivos entre las personas residentes", ha enfatizado Eider Mendoza, portavoz foral, que en anteriores informes sí había aludido a contagios de gerocultores en una docena de recursos. Álava no ha ofrecido nuevos datos desde que se conoció el brote de la Purísima Concepción de Murgia -24 positivos- y en Txagorritxu, en Vitoria.