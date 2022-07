Robert Glasper derrocha sonido urbano y buenas vibraciones en el Festival de Jazz de Vitoria

El sonido urbano y los nuevos sonidos del jazz del siglo XXI inundaron la cuadragésima quinta edición del Festival de Jazz de Vitoria de la mano del genial pianista, productor y compositor Robert Glasper, tras la fusión de Theon Cross. El pianista norteamericano derrochó buenas vibraciones desde el inicio, en un diálogo continuo con un público entregado que disfrutó con su destreza en una mezcla perfecta de música electrónica, soul, 'rhythm and blues', hip-hop y jazz en la presentación en sociedad de su último trabajo 'Black Radio III'.

El respetable se olvidó del calor y se dejó llevar por la música hipnótica de Robert Glasper, generando un aura mágica en el polideportivo de la capital vasca, gracias a su estilo urbano y vanguardista que aporta un nuevo aire fresco. El artista de Houston se plantó sobre el escenario de Vitoria con el DJ Jahi Sundance, Chris Dave a la batería y Burniss Travis al bajo. Un cuarteto que no sólo mezcló de manera formidable los diferentes estilos para crear un estilo propio, sino que dejaron patente su dominio de los instrumentos, que empastaron a la perfección, según informa Efe.

A lo largo de la actuación Glasper dejó patente su mezcla de estilos, con predominio del hip-hop y soul, enriquecida con otros dialectos de la Great Black Music, que generó una convivencia estimulante en los oídos y las mentes de los espectadores. Uno de los momentos mágicos de la noche fue el sólo que se marcó Glasper al piano, demostrando por qué es uno de los artistas más elogiados de la actualidad. El punto álgido del concierto llegó con la aparición en escena del rapero Kassa Overall, poniendo al público en pie. El magnífico artista norteamericano cuajó un maravilloso concierto coherente de principio a fin, pasando por numerosos estilos, para volver en su conclusión al jazz más enérgico, lo que le valió una merecida ovación.

Previamente, el británico Theon Cross demostró su maestría con la tuba, el instrumento que proyecta el sonido más bajo, como bien quedó patente a lo largo de toda la actuación, poniéndola nuevamente en el primer lugar de la escena con un carácter innovador y uniendo el jazz con sonidos de sus raíces jamaicanas. El polideportivo vasco se llenó de sonidos contemporáneos en los que se mezclaban los ritmos del jazz con el reggae, dub, grime, dancehall, folk caribeño y música africana, con la canción 'We Go Again' de su último disco 'Intra-I'. El londinense hizo un recorrido por algunos de los temas de sus dos álbumes, 'Fyah' e 'Intra-I' y dejó patente su virtuosismo con la tuba, sin dejar de moverse a lo largo de toda la actuación por el escenario.

Uno de los momentos más aplaudidos de la tarde-noche fue la pieza de g-funk a dúo con el guitarrista Nikos Zarkias, que posteriormente demostró su destreza en solitario ante el entregado público. Fue un concierto brillante, con una continua mezcla de estilos, liderado por Theon Cross y secundado de manera magnífica por Chelsea Carmichal al saxo, Patrick Boyle a la batería y el mencionado Nikos Zarkias a la guitarra. La actuación tuvo su colofón con la canción 'CIYA' de su primer álbum 'Fyah', con el público puesto en pie para aplaudir, cargado de hip-hop en un empaste perfecto con el jazz.

En las primeras horas de la tarde, el Teatro Principal tuvo en su escenario al baterista y productor Kassa Overall, que demostró que se mueve como nadie entre el jazz de vanguardia, el hip-hop y la electrónica. Los asistentes al polideportivo de Mendizorroza aún podrán disfrutar de un colofón final, este domingo, de la mano de Kase.O. Javier Ibarra, junto a algunos de los músicos más inquietos de la escena jazzística de Barcelona, pondrá el punto final a una nueva edición del Festival de Jazz Vitoria.