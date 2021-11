Sagardui asegura que se garantizará la atención a la ciudadanía del Bidasoa mientras se renueven los quirófanos

El Gobierno vasco ha asegurado que se va a garantizar el cuidado de la salud de la ciudadanía de la comarca del Bidasoa mientras se lleven a cabo las obras de renovación de los quirófanos del Hospital del Bidasoa, que obligarán a trasladar todo el servicio al Onkologikoa de Donostia. El proyecto preocupa a los trabajadores del propio hospital comarcal y a los cerca de 100.000 ciudadanos a los que da servicio por las "inconveniencias" que causará y, sobre todo, por la falta de información por parte del Gobierno vasco. Así, la parlamentaria de PP+Cs Muriel Larrea ha preguntado por ello este viernes a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, en el Parlamento Vasco.

Larrea se ha cuestionado cuáles son las medidas que se van a adoptar para atender las intervenciones de urgencia que surjan mientras los quirófanos estén temporalmente en el Onkologikoa. "Vamos a llevar adelante esas obras proque son necesarias si queremos seguir ofreciendo esa asistencia de calidad a la ciudadanía de la comarca del Bidasoa, porque suponen, además, adecuar las instalaciones del Hospital del Bidasoa a las necesidades futuras de la población", ha comenzado Sagardui. Hacer unas obras de "tal envergadura" exige, ha recordado, una organización "compleja" no solo para compaginar las obras con el resto del hospital, sino también para "garantizar unas condiciones de seguridad requeridas en estas instalaciones".

Mantener el resto del hospital abierto y ejecutar el proyecto de renovación de los quirófanos del hospital en diferentes fases es "inviable", según una valoración técnica que Sagardui ha atribuido a "personas que conocen cuáles son las necesidades y cuáles son las condiciones que garantizan la seguridad de los procedimientos". Ante la queja de Larrea por que el resto de los quirófanos de la red se haya renovado sin dejar a la ciudadanía "sin quirófano y menos sin un quirófano de urgencias", la consejera ha explicado que se procederá de esta manera porque "no había forma de encajar un circuito de bloque quirúrgico adecuado y porque la seguridad del resto de la actividad se veía comprometida".

La parlamentaria 'popular' ha criticado la "manera de gestionar esa reforma y la manera" en la que el Departamento de Salud ha informado a la población de cómo se va a realizar. Tanto sindicatos como los propios sanitarios del Hospital del Bidasoa se muestran preocupados por la falta de información en torno a este proyecto. Larrea ha subrayado que la ciudadanía "necesita saber qué es lo que va a pasar para tener la certeza y saber que va a seguir siendo atendida sin dificultades", si bien ha reiterado que, al menos por 18 meses, la población de la comarca se quedará sin un quirófano de urgencias. Así, la titular de Salud ha apuntado que el equipo de dirección del Hospital del Bidasoa lleva más de dos años trabajando para que los sanitarios "conozcan el proyecto y para que vean por qué se ha llegado a esta decisión". "En el momento en el que nos dirigiremos a la ciudadanía, le podremos explicar cómo queda finalmente la reorganización de los servicios durante el tiempo que dure esa obra", ha mencionado.

Otra de las cuestiones que Larrea ha puesto encima de la mesa es la de las "dificultades" que causará el traslado del servicio de quirófanos al Onkologikoa, a 18 kilómetros de distancia, tanto para las urgencias como para las cirugías programadas. "Entendemos que la atención en cercanía es más cómoda aunque la medida sea temporal. No es diferente tampoco a la situación que se da en otros lugares en los que no se dispone de hospital en el municipio. Tenemos una red de transporte, y transporte sanitario también, para facilitar todos aquellos traslados que requieran un transporte especializado", ha respondido Sagardui, a pesar de que la comarca no cuenta con líneas de autobús directo al complejo hospitalario de Donostia. Además, la consejera de Salud ha remarcado un "matiz": el equipo de profesionales que prestará el servicio en Onkologikoa será el mismo que atiende en el Hospital del Bidasoa, "el suyo".