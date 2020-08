El Sindicato Médico pide 500 médicos para atención primaria en Euskadi

La secretaria general del Sindicato Médico de Euskadi (SME), Mabel Arciniega, ha alertado de la situación sanitaria ante los rebrotes detectados en Euskadi y cree que hace falta reforzar un 25% los puntos de atención primaria, con la incorporación de 500 médicos. También considera preciso un refuerzo en un porcentaje similar en las urgencias hospitalarias. La representante del SME ha asegurado que la sanidad vasca está "mejor preparada" y se puede "montar" una estructura", pero ha afirmado que lo que les preocupa es la plantilla. "Ahora mismo estamos con la mitad de plantilla o menos, si empezasen a llegar enfermos, enfermos y más enfermos sería catastrófico", ha advertido en declaraciones a Europa Press.

Ante la actual situación en Euskadi, ha señalado que, para hablar de una segunda oleada, habría que tener en cuenta cuántos de los positivos "se van a poner enfermos y cuántos de esos van a ser enfermos graves hasta el punto de ingresar en el hospital o la UCI". Arciniega, médica de urgencias, ha reconocido que hay un mayor rastreo y detección de jóvenes asintomáticos, si bien observa un cambio en los pacientes que acuden al hospital en las últimas semanas.

"Al principio (del desconfinamiento) veíamos que venía un paciente con apendicitis y realizábamos la prueba para ver si era positivo. Ahora llega gente con sintomatología. El fin de semana hemos visto a gente con neumonías bilaterales, una chica que tuvimos que trasladar a la UCI... empezamos a ver movimiento", ha advertido. Ante la actual situación, que el Gobierno vasco considera una "segunda ola", y su intención de endurecer las restricciones si no se frenan los contagios, Arciniega ha indicado que "lo importante" es tomar decisiones y, por ello, ha pedido "que exista un plan A, B, C y D". "No nos vamos a meter en que las medidas sean más o menos drásticas. Esa es una labor que compete a los políticos que, creemos, deben estar asesorados por epidemiólogos, científicos y profesionales de la salud", ha apuntado.

"Hay que aumentar el personal un 20%"

Arciniega ha recordado que el SME lleva "mucho tiempo" reclamando una mayor contratación de personal médico y ha precisado que, de los cerca de 29.000 trabajadores de Osakidetza, tan solo 6.052 son médicos, un tercio, en atención primaria. En concreto, según los datos aportados por la dirigente del SME, Osakidetza cuenta con 1.600 médicos de atención primaria y alrededor de 400 pediatras de atención primaria. Las estimaciones del sindicato previas a la pandemia y que han sido trasladadas al Servicio Vasco de Salud en "reiteradas ocasiones", hablaban de la necesidad de incrementar en un 20% los puestos en atención primaria. En estos momentos, con la pandemia, según manifiesta su secretaria general, hacen falta un 25%, es decir, alrededor de 500 médicos en atención primaria.

"Con la pandemia hay que aumentar este personal un 25%, el 20% que pedíamos y tener un remanente del 5%. Nosotros nos sentimos privilegiados por hacer lo que nos gusta, pero mucha gente no entiende la carga emocional de este trabajo. Como médicos, solo queremos condiciones dignas y hacer bien nuestro trabajo", ha agregado Arciniega que también considera preciso un refuerzo en ese porcentaje del 25% en urgencias hospitalarias. La dirigente del SME ha señalado que convocar "oposiciones masivas es una medida necesaria", aunque entiende que "puede no ser el momento". "Pero esto es una cadena. Si tu no ofreces cosas buenas, la gente no viene a trabajar. Hay mucha eventualidad, horas que no se pagan y una carga de trabajo alta", ha explicado. La recién elegida secretaria general del Sindicato Médico de Euskadi ha asegurado que los números "están muy claros" y solo "buscan soluciones" porque no son "un sindicato político".

Arciniega ha insistido, por tanto, en que se debe reforzar la atención primaria porque son "el primer eslabón de la cadena". "Si se desbordan ellos, nos desbordamos todos. Siempre se han necesitado más (un 20%) ", ha explicado. Además, ha precisado que Osakidetza comunicó que iba a ampliar plantilla pero "se habló de 101 plazas y ninguna era para médicos". "Hablaban de fisios, enfermeros... y no digo que no hagan falta, pero con el problema que hay, ¿de verdad que ninguna plaza de las que tienes es para médicos?", ha añadido.

"Esto no es solo una crisis sanitaria"

"No me gustaría estar en los zapatos de los políticos. Hay que pensar que esto no es solo una crisis sanitaria. Afecta a muchas cosas e imagino que tomar decisiones impopulares que alteren la supervivencia de los negocios es un problema, ¿pero cómo encontramos el equilibrio?", se ha preguntado. A su juicio, es una tendencia "peligrosa" cargar toda la responsabilidad en los ciudadanos, como cree que se está haciendo en estos momentos y considera que ello coincide en el tiempo con una "relajación" en los mensajes institucionales, con la excepción de las declaraciones de la consejera de Salud, Nekane Murga, la semana pasada que entiende como "un toque de atención".

"Que los políticos piensen que van a poner unas medidas más o menos laxas y que la gente va respetar eso al 100% es de ingenuos. Las campañas de tráfico son duras, y sigue habiendo gente que va a 200 por la carretera. Esto es igual. Hay gente que no se conciencia, y no sólo los jóvenes", ha añadido. Por ello, cree que hace falta una campaña para concienciar a la población. "Al principio bombardeaban todo el rato. De repente se levantó el confinamiento y... ¿cuánta información se está enviando a la población?", se ha cuestionado.

Arciniega ha indicado que el SME intenta adelantarse "a lo que pueda venir" y, por ello, reconoce que les preocupa la vuelta de los escolares en septiembre, el hecho de que en otoño habrá menos actividad al aire libre y más en lugares cerrados o la gripe común. "En urgencias ya no es como al inicio, pero no tenemos una bola de cristal. ¿Qué pasa si 500 de los próximos 1.000 contagios son graves? Por este tipo de cosas nosotros estamos a favor de las medidas. ¿El toque de queda? Nos da igual, nos vale cualquier cosa para frenar la propagación del virus", ha asegurado Mabel Arciniega. A su juicio, el dato "positivo" llega desde las UCI, porque, al menos este pasado fin de semana varias personas ingresadas en Unidades de Cuidados Intensivos han pasado a planta, aunque también ha habido otras que "han entrado". "Lo que sí que notamos es un descenso en el tiempo que los pacientes están en UCI y es una buena señal", ha afirmado.

"Los sanitarios iban a pelo"

Por otra parte, en relación a material de seguridad, ha señalado que la situación ha mejorado respecto al inicio de la pandemia porque los primeros días "los sanitarios iban a pelo" y ahora sí disponen de equipos en las guardias y también almacenado. "Creo que un error de Osakideteza fue no informar a los trabajadores, la falta de transparencia. Se hubiera agradecido que hubieran dicho: 'Mira, esto es lo que hay", ha explicado la representante del sindicato que también ha criticado "la habilitación por parte del Departamento de Salud de las enfermeras para pasar consulta".

"Las enfermeras tienen funciones vitales, pero no han estudiado para ser médico. Hay personas que al ver que son atendidas por una enfermera salen del centro de salud y vienen a urgencias a que la atienda un médico", ha denunciado Arciniega. Por ello, cree que Osakidetza debería comunicar "mejor" a la población las decisiones que toma, ya que, si no "la gente piensa que los hemos decidido nosotros".