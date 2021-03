Urkullu asegura tener "abierta" la puerta a la oposición tras una ronda de partidos con críticas a la falta de diálogo

El lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha reunido entre este martes y este miércoles con todos los grupos de la oposición en el Parlamento Vasco excepto con Vox, una formación que se ha autoexcluido de las conversaciones y que este miércoles también ha decidido plantar a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, en su comparecencia parlamentaria para explicar la evolución de la pandemia. Con mayor o menor intensidad, Maddalen Iriarte (EH Bildu), Miren Gorrotxategi (Elkarrekin Podemos-IU) y Carlos Iturgaiz (PP+Cs) han coincidido en trasladar al lehendakari su inquietud por el poco campo de juego parlamentario que deja la mayoría absoluta lograda por PNV y PSE-EE en las elecciones de 2020. Después de la ronda, que es la segunda en lo que va de legislatura, y escuchadas las declaraciones a los medios de comunicación de los partidos, el portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, ha querido enfatizar que "la puerta a la colaboración constructiva va a seguir abierta". Es voluntad de Urkullu -según ha subrayado Zupiria- "generar un clima de acercamiento y colaboración", un trabajo que "no comienza ni termina" con esas reuniones en el palacio de Ajuria Enea.

La jefa de la oposición y portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha criticado que el Ejecutivo tumbe cada una de sus iniciativas: "Es metafísicamente imposible que todas nuestras propuestas sean malas". "Hay que saber ceder y dialogar más de lo que se está dialogando, que es nada", ha recalcado para remarcar que no se da por satisfecha con "una reunión cada cuatro meses".

He trasladado al lehendakari @iurkullu la necesidad de que en la situación de crisis actual, los canales de comunicación estén abiertos permanentemente y estén dispuestos a aceptar las propuestas de la oposición. No es suficiente una reunión cada cuatro meses. pic.twitter.com/7q0dkfnQVC — Maddalen Iriarte Okiñena (@MaddalenIriarte) 17 de marzo de 2021

Por otro lado, desde Elkarrekin Podemos-IU Miren Gorrotxategi ha mostrado su confianza en que existen "muchísimos espacios" para el entendimiento. Con diferente correlación de fuerzas, nacionalistas, socialistas y la coalición de izquierdas suman fuerzas en Madrid o en Navarra. Sin embargo, las conversaciones para acordar algunas partidas de cara a los presupuestos de 2021 naufragaron. Gorrotxategi se ha referido también a los puntos que marcaron como prioritarios en la anterior reunión de noviembre. "Hemos marcado por colores cuáles de esas propuestas habían sido debatidas, tenidas en cuenta, y cuáles no, y lo cierto es que en color verde no existe ninguna propuesta", se ha sincerado, según recoge Europa Press. No obstante, ha aportado un poco de optimismo: "El lehendakari me ha dicho que hablará con los consejeros de su gobierno para transmitirles esta necesidad de propiciar espacios de encuentro", ha asegurado. En la jornada anterior, Carlos Iturgaiz consideró que Urkullu "va de sobrado" y le acusó de aplicar el "rodillo" en el Parlamento junto con los socialistas. Esgrimió también que no se habían tomado en consideración ninguna de las más de 800 enmiendas presentadas a los presupuestos.