Urkullu pide a los vascos que atiendan a las autoridades sanitarias: “Dejemos de ser los más expertos en lo desconocido”

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha ironizado que al igual que antes de la pandemia cada ciudadano era "un árbitro o un entrenador" que juzgaba cada lance de los partidos de fútbol ahora se ha transformado en epidemiólogo, virólogo, inmunólogo y gestor de pandemias. "Todos nos sentimos capacitados para hacer valoraciones cuando corresponde en todo caso a las autoridades sanitarias. Dejemos de ser los más expertos en lo más desconocido y dejemos que sean las autoridades sanitarias las que marquen el camino", ha implorado en una conferencia organizada por 'Deia'.

Euskadi apuesta por mantener el grueso de las restricciones más allá del 28 de enero

Urkullu ha hecho estas consideraciones en medio del debate sobre la continuidad del pasaporte COVID. A contracorriente con las decisiones adoptadas en Asturias, Cantabria o Catalunya en los últimos días, Euskadi no solamente alargará su vigencia hasta el 13 de febrero -si logra autorización judicial- sino que lo extenderá a más establecimientos, tales como hoteles y otros alojamientos turísticos o los salones de juego. "Es un ejercicio de solidaridad", ha zanjado sobre esta herramienta. No ha comentado nada del propio debate interno sobre esta cuestión en el seno de su Ejecutivo hasta el punto de que horas antes de que se anunciara la prórroga se daba por hecho su final.

Según el lehendakari, disponer de este certificado implica que "ha habido un proceso por parte de cada uno de los ciudadanos para preservar la salud". Sin entrar en consideraciones sobre su utilidad para prevenir contagios o sobre los flagrantes incumplimientos, particularmente en la hostelería -"no voy a entrar en el debate si se requiere o no se requiere; a mí me lo han pedido para entrar aquí y he tenido que presentar el pasaporte en establecimientos comerciales"-, ha enfatizado que es una medida generalizada en Europa y que no suscita dudas sobre su aplicación para viajar entre país.

Preguntado por las crecientes protestas antivacunas, ha destacado que el 93% de los mayores de 12 años tienen pauta completa -y que en Europa baja la proporción al 66%- y que el 56% de los niños en un mes ha recibido ya una dosis. También ha asegurado que estas personas "cuando se les tienen que ser administrados con medicamentos no preguntan por sus secuelas". "El mejor ejemplo es el de aquellas personas que no habiéndose vacunado sufren el coronavirus y reconocen su error", ha zanjado.

En general, sobre las medidas y restricciones, ha puesto en valor su gestión: "Lo estamos haciendo con la mejor de las intenciones. Buscando un equilibrio primando el ejercicio de la salud pero teniendo en cuenta el ámbito social, económico y mental". Además, ha defendido expresamente que solamente han sido "dos fines de semana, dos" los que ha estado parada la competición del deporte escolar que tantas críticas ha suscitado y que ahora se ha permitido de nuevo.

Sí ha insistido en la necesidad de mantener restricciones al menos en las próximas semanas. "La situación sigue siendo peor cuando adoptamos las decisiones que hoy están en vigor, el 28 de diciembre. El criterio general es mantener la prudencia", ha dicho en vísperas de que este viernes por la tarde se reúna la mesa de crisis de la emergencia sanitaria, el denominado Labi, que prorrogará las actuales medidas salvo la del deporte escolar.

Urkullu entiende, además, que la tendencia es "positiva" pero con indicadores cuya caída se ha frenado o incluso han aumentado. Además, ha avisado: "No sabemos si van a venir otras olas y de qué características van a ser. Tenemos que ser muy prudentes". También ha mostrado su "preocupación" por los fallecimientos, en los niveles más altos desde la primera ola.