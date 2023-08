Urkullu y el PNV vuelven a cargar contra la ley de vivienda de Sánchez y elevan el marcaje a EH Bildu por apoyarla

El lehendakari, Iñigo Urkullu, está de vacaciones pero ha vuelto a pronunciarse sobre la actualidad por segundo día consecutivo a través de su Facebook. Tras un mensaje sobre el pasado de ETA, ahora lo ha hecho para criticar (otra vez) la ley estatal de vivienda, un asunto delicado porque el PNV está claramente en contra de ella pero no así sus socios en el Gobierno vasco, los socialistas, que de hecho dirigen las políticas de la materia. Urkullu, como su partido, desea poner en evidencia la posición de EH Bildu, socio de ERC, y principal fuerza de la oposición en Euskadi de cara las próximas autonómicas. Ambas formaciones independentistas apoyaron la normativa del Gobierno central pero ahora la formación catalana ha decidido recurrirla a la luz de un informe del Consejo de Garantías Estatutarias que apuntan a invasión de competencias autonómicas.

“La ley de vivienda española es una de esas leyes que ni el primer partido que sustentaba el Gobierno parecía querer. Una ley promovida por el segundo partido del Gobierno y por determinados partidos que lo apoyaban, entre ellos ERC y EH Bildu. No voy a valorar los 'efectos prácticos', los avances o retrocesos reales en el acceso a la vivienda que derivan de esta ley. Tampoco los problemas que supone aprobar leyes sin predecir las consecuencias que pudieran tener. Lo que parece claro es que esta ley puede suponer una clara invasión competencial, tal y como advertí en sesión plenaria parlamentaria”, entiende Urkullu.

Y añade con duras acusaciones contra EH Bildu: “La cabriola de ERC al apoyar una ley para luego recurrirla sólo es superada por la decisión de EH Bildu de apoyarla y justificar la invasión competencial que supone. Una 'huida hacia adelante' con consecuencias impredecibles para nuestra capacidad de decisión y también para la oferta real de vivienda en Euskadi. Un claro desprecio al autogobierno vasco”.

“Hay ciertas leyes que parece que 'las carga el diablo', sea por sus 'efectos indeseados' generalizados sea por la ausencia de los informes preceptivos previos no tomados en consideración, muy especialmente si se trata de normativa básica que afecta a otros ámbitos competenciales. En Euskadi hemos vivido situaciones preocupantes con ejemplos recientes como la reducción y congelación de salario en la Administración pública; tasas de reposición e imposibilidad de contratar personal público, incluido el sanitario; o la limitación por parte del Gobierno español a la oferta pública de becas de estudio”, abunda el lehendakari con una ironía incluida también sobre lo que ocurrió con la denominada ley del 'sólo sí es sí'.

El PNV, que también se opuso en 2015 a la ley vasca de vivienda que reconocía por vez primera en España el derecho a acceder a una -o a una prestación sustitutoria- en caso de cumplir los requisitos económicos, no dirige desde 2016 estas políticas en el Gobierno vasco. Son competencia de la parte del PSE-EE. Sin embargo, ha destacado que “en Euskadi se promueven cerca del 25% de las viviendas de alquiler de todo el Estado, cuando representa menos del 5% de la población”. “El acceso a la vivienda necesita de inversión en vivienda pública. Una vivienda pública que sea capaz de regular el mercado con una oferta suficiente. En eso estamos trabajando en Euskadi”, señala el lehendakari en Facebook.

No ha mencionado que el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno vasco contra esta normativa partió exclusivamente de la parte del PNV de la coalición de Gobierno ya que el PSE-EE se opuso frontalmente, incluido el consejero del ramo, Iñaki Arriola. Entretanto, en Navarra, la que será futura presidenta socialista en un segundo mandato, María Chivite, ha reordenado las competencias y Vivienda pasa de Geroa Bai (la coalición en la que se integra el PNV) a Contigo/Zurekin (la marca de Podemos, IU y Batzarre, entre otros). Esta formación de izquierdas explicó que el cambio se explicaba porque no sería comprensible que quienes no creen en la ley estatal estén al cargo de aplicarla.

El PNV batalla también contra EH Bildu

Como partido, el PNV también ha aprovechado el giro de ERC para atizar a EH Bildu. La coalición, cuando los nacionalistas plantearon ir al Constitucional, afirmó que los argumentos sobre la presunta vulneración de competencias escondían verdaderamente un rechazo a implementar políticas como el control de precios en zonas como Donostia, altamente tensionadas. “Que nadie se lleve a engaño. No estamos ante un debate jurídico, sino ante un debate netamente ideológico. El PNV defiende los intereses de las grandes constructoras, de los grandes tenedores. EH Bildu siempre va a defender los intereses de la gente”, dijo el portavoz de la formación soberanista, Unai Urruzuno.

Precisamente el PNV ha rescatado estas palabras en X (la antigua Twitter) para preguntarse si EH Bildu pedirá disculpas o convocará otra rueda de prensa para “injuriar” a su “socio” catalán por apoyar ir al Constitucional. La dirigente guipuzcoana María Eugenia Arrizabalaga ha llegado a “dedicar” lo ocurrido en Catalunya a los “sinvergüenzas de boca grande de siempre”.

Zer egingo du orain EH Bilduk?

Barkamena eskatu eta esandakoa zuzendu... edo beste prentsaurreko bat deitu bazkide deritzotena ere iraintzeko?



¿Qué hará ahora EH Bildu? ¿Pedirá disculpas y rectificará... o convocará otra rueda de prensa para injuriar también a su 'socio'?… pic.twitter.com/FKk1epnRc0 — EAJ-PNV (@eajpnv) 8 de agosto de 2023

Por su parte, EH Bildu asegura no haber cambiado de criterio sobre la ley de vivienda que apoyó. Fuentes de la coalición citadas por Europa Press, recalcan que el discurso de Oskar Matute sigue siendo válido. Se trata de “paso corto” pero “necesario” y la alternativa a tumbar esta ley es “la desregularización y que los grandes propietarios siguieran campando a sus anchas”. Sobre el debate competencia, EH Bildu recalca que no es un “texto centralizador” sino “habilitante” para que las comunidades autónomas puedan desarrollar después sus propias políticas.

Andueza responde por Facebook

También por Facebook, el líder del PSE-EE, Eneko Andueza, ha querido contestar a Urkullu horas después de su mensaje. “Lehendakari, la ley de vivienda estatal ha sido impulsada, promovida y defendida por el Gobierno que lidera el PSOE”, asegura en primer término a raíz de que Urkullu haya deslizado que era una propuesta más de Unidas Podemos que socialista. Asimismo, lamenta que mezcle este debate con otros que “nada tienen que ver” y recuerda que el PNV apoyó a Gobiernos del PP cuando aprobaban medidas que limitaban la autonomía vasca. “Lehendakari, hay posiciones políticas respecto a los problemas que afectan a la ciudadanía que las carga el diablo. A mí no me gusta poner en duda el rigor con el que actúan los Gobiernos, sobre todo si su preocupación es resolver problemas que de verdad requieren de su participación. Puede que sea porque los socialistas formamos parte de muchos de ellos y conocemos que el trabajo se lleva a cabo con severo respeto a la ley y al interés general. La disputa competencial tiene su ámbito de resolución en el Tribunal Constitucional o, en su caso, en la comisión bilateral de cooperación”, ha añadido Andueza.

El dirigente socialista ha reclamado para sí la paternidad de los éxitos en materia de vivienda. “Si en Euskadi se promueven cerca del 25% de las viviendas de alquiler de todo el Estado, cuando representamos menos del 5% de la población, es por una ley de vivienda promovida e impulsada por los socialistas en el Parlamento Vasco y rechazada por el PNV con declaraciones tan exóticas como que provocaría un efecto llamada que, por cierto, no se ha concretado nunca. Lehendakari, sabe que estamos dispuestos a gestionar con eficacia todos los incrementos presupuestarios que tenga la intención de impulsar en los presupuestos de la comunidad autónoma para que la oferta suficiente en el mercado sea capaz de regular los precios, así como todos los recursos que respalden aquellas medidas que la legislación vasca y estatal nos permita poner en marcha”, ha zanjado Andueza.