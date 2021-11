Víctimas del amianto reclaman en Euskadi un fondo de compensación que "alivie" sus "últimos años de vida"

Los familiares y las víctimas del amianto pensaron que empezaban a ver un rayo de luz al final del túnel cuando el pasado 13 de abril de 2021 se aprobó tramitar el Antreproyecto de Ley para impulsar un fondo de compensación para estas víctimas. Sin embargo, se han encontrado con que el Gobierno central ha retrasado el comienzo de la discusión en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados. Por eso, Asviamie, la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi, junto con diferentes empresas que se han sumado para mostrar su solidaridad, se ha concentrado este jueves en Donostia, Bilbao y Llodio para exigir que se implemente el fondo de compensación.

En 2017, y también a petición del Parlamento Vasco, el Anteproyecto de Ley ya se registró en el Congreso de los Diputados. Aquella vez, se llegó a discutir su tramitación, pero los trabajos no se llegaron a concluir a causa del adelanto electoral en 2019. Por ello, el Parlamento Vasco tuvo que comenzar todo el proceso de nuevo. El 13 de abril de este 2021, con los votos a favor de todos los grupos a excepción de Vox, se volvió a tomar en consideración el Anteproyecto de Ley del fondo de compensación a las víctimas del amianto, un mineral que se empleaba para la construcción hasta que se prohibió en 2001 por el riesgo que supone para la salud. La exposición al amianto, que suele darse por inhalación, puede causar enfermedades como cáncer de pulmón y se ha cobrado la vida de cerca de 2.800 personas en Euskadi en los últimos 20 años.

Medio centenar de personas se han concentrado el mediodía de este miércoles frente a la sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública de Donostia vestidos con camisetas de la asociación en las que se podía leer "hiltzaile isila" ("asesino silencioso" en euskara). Los afectados sienten que se les ha dejado "en segundo lugar", ya que se ha prorrogado el inicio de las discusiones por "intereses partidistas". "Las discusiones están prácticamente realizadas. Aunque oficialmente no vale lo que se hizo [cuando se aprobó en 2017], sí valdría. Si hubiera voluntad política sería cuestión de dos semanas que entrara en vigor este Anteproyecto de Ley", lamenta Jon García, representante de Asviamie.

Además, este miércoles diferentes asociaciones, que se congregan en la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica), estuvieron en el Congreso de los Diputados reunidas con los partidos del Gobierno central para exigirles que se tuviera en cuenta el fondo de compensación en los Presupuestos Generales del Estado para el 2022. Entonces, asevera García, se le demostró al Gobierno que "no pueden oponerse por motivos económicos porque el montante no es importante si se tienen en cuenta las cifras que se barajan en estos Presupuestos. El montante, como máximo, sería de 25 millones de euros al año". Así, Asviamie se pregunta cuál es la razón por la que no rompen este "bloqueo".

Unidas Podemos, formación que gobierna con el PSOE, ha mostrado su voluntad para que los Presupuestos Generales del Estado contemplen el fondo de compensación, y Pilar Garrido, diputada y coordinadora general de Podemos Euskadi, culpa a los socialistas del retraso. De hecho, Garrido se ha ausentado "un momento" del Pleno del Congreso de los Diputados de este jueves junto con los diputados Juantxo López de Uralde y Roberto Uriarte para respaldar la concentración de las víctimas del amianto. "Es deber de los poderes públicos proteger a los miles de trabajadores y trabajadoras que se han visto obligadas durante muchos años a estar en contacto directo con este agente cancerígeno”, ha recordado Garrido. Por ello, la formación defiende que se cree de manera "urgente" el fondo.

En Bilbao, una veintena de personas se ha concentrado en la plaza Moyua, frente a la Delegación del Gobierno en Euskadi, para denunciar que "el amianto mata". Tras una pancarta en la que se leía ese mismo mensaje en euskera, han solicitado un fondo de compensación para que "se haga justicia". "Las personas que hemos contraído enfermedades derivadas del amianto llevamos mucho tiempo esperando que desde las instituciones se haga justicia y creemos que ya va siendo hora. Vemos que hay un bloqueo y si el Anteproyecto de Ley del Fondo de Compensación no se aprueba en los Presupuestos de 2022, dudamos mucho que se haga en esta legislatura", han explicado desde Asviamie.

A pesar de ello, su portavoz, Jesús Uzkudun, asegura que tras ver la multitud de concentraciones que han tenido lugar en todo el país con el objetivo de reivindicar un fondo de compensación para las víctimas, se sienten "más optimistas". "Tenemos sensaciones positivas. Tenemos esperanzas de que el Gobierno se mueva. En las concentraciones hemos contado con el apoyo de personas de grupos parlamentarios de Elkarrekin Podemos y de EH Bildu y la gente ha respondido muy bien, estamos contentos en ese sentido", ha señalado.

Con el fondo de compensación, a las víctimas del amianto con un diagnóstico médico les correspondería "inmediatamente" una indemnización "para aliviarles, por lo menos, los últimos días de su vida": "Muchas personas no tienen a quién demandar porque la empresa ha cerrado y, lo más dramático, las amas de casa, que como no son cotizantes de la Seguridad Social no tienen derecho a nada y las víctimas medioambientales que están apareciendo", indica García. En los últimos 20 años han fallecido en Euskadi alrededor de 2.800 personas a causa de las enfermedades contraídas por la exposición al amianto. A ellos se le suman los enfermos, si bien es "imposible" saber cuántos son. García manifiesta que es una enfermedad "muy traidora", porque aparece a los 20 o 30 años de la exposición, por lo que mucha gente es mayor cuando es diagnosticada.