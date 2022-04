Vivienda destinará 7,6 millones al programa Gaztelagun, de ayudas al alquiler para jóvenes vascos

El Gobierno vasco ha autorizado este martes destinar 7,6 millones de euros para el programa Gaztelagun, que regula las ayudas al alquiler para personas con edades comprendidas entre 18 y 35 años, y ha ampliado el número de personas que pueden acceder a esta convocatoria y el tiempo máximo de percepción de las ayudas, al eliminar el plazo máximo de tres años que existía hasta ahora. Las novedades de este programa, dadas a conocer por el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, responden a lo establecido por el Plan Director de Vivienda 2021-2023, en el que se fijan como objetivos el fomento del alquiler asequible y el impulso de la emancipación de la población joven, informa Europa Press.

La normativa nueva, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) el 6 de mayo, introduce importantes cambios. Uno de ellos es que se amplía el espectro de personas que podrán solicitar la ayuda, al aumentar los ingresos brutos anuales máximos, que pasan de 18.000 a 24.500 euros para solicitantes individuales; de 24.000 a 30.000 para familias; y de 28.000 a 32.000 euros si se trata de familias numerosas. Además, se consolida el incremento de la cuantía mensual máxima de la ayuda, de los 250 euros anteriores a 275 euros al mes y que ya estaba en marcha desde principios de este año gracias a la inclusión de esta medida en la Ley de Presupuestos Generales.

Por otra parte, se establece en el 60% de la renta -en vez del 50% en vigor hasta la fecha- el importe máximo a percibir; y se reduce de un año a seis meses el requisito de residencia ininterrumpida en Euskadi de las personas jóvenes para facilitar el acceso a las ayudas a quienes opten por la movilidad por motivo de trabajo o estudios. También se incrementa la cuantía de la renta máxima inicial permitida en las tres capitales: Bilbao, Donostia y Vitoria, que pasa de 775 a 800 euros. En las áreas metropolitanas de Bilbao y Donostia y municipios de más de 10.000 habitantes, esta cuantía se mantiene en 750 euros; y en el resto de localidades se sitúa en 675 euros.

Para solicitar la ayuda Gaztelagun es preciso tener entre 18 y 35 años; seis meses de residencia efectiva e ininterrumpida inmediatamente anterior a la solicitud de la ayuda en Euskadi; no contar con una vivienda; haber firmado un contrato de arrendamiento de vivienda libre; abonar la renta mediante transferencia; y que la persona a la que se alquila el piso no tenga vínculos familiares con la persona solicitante. El programa no es compatible con otras iniciativas como ASAP o Bizigune, con el pago del alquiler de viviendas protegidas, o con otras ayudas económicas vinculadas al pago del alquiler -PCV, PEV, AES de alquiler- o la garantía de ingresos -RGI, IMV-.

Para este año, Gaztelagun cuenta con un presupuesto de ocho millones de euros, y desde sus inicios, el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes ha abonado 9,4 millones de euros para apoyar la emancipación de personas jóvenes a través del programa. Desde la puesta en marcha de estas ayudas, en torno a 4.000 jóvenes han accedido a las subvenciones. En la actualidad hay 2.694 prestaciones activas: 511 en Álava, 1.379 en Bizkaia y 804 en Gipuzkoa.