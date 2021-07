Xanty Elías gana el Basque Culinary Center World Prize con su iniciativa para acercar la cocina a los colegios

Aprender matemáticas, geografía o historia a través de la receta de un gazpacho. Es la innovadora idea que ha llevado al cocinero onubense Xanty Elías a convertirse en el ganador de la sexta edición del Basque Culinary World Prize 2021, considerado por la crítica especializada como el 'Nobel de la Gastronomía' y que premia cada año a un cocinero o cocinera por sus iniciativas transformadoras y de impacto positivo en la sociedad. 'Los niños se comen el futuro' es el proyecto que Elías puso en marcha en 2018 con el objetivo de acercar la educación culinaria a los niños de primaria en los colegios a través de la incorporación de una nueva asignatura: Cultura Gastronómica. El proyecto piloto se ha desarrollado en Huelva y el resto de las provincias andaluzas, y este próximo curso escolar se abrirá a nivel nacional. "Elías ha conseguido llegar a las escuelas, conectar con los niños y generar conocimiento que puede ser útil para su vida y para afrontar un futuro desde la sostenibilidad y el conocimiento del producto", ha destacado el cocinero catalán Joan Roca, presidente del jurado de esta edición y miembro del Consejo Internacional del Basque Culinary Center (BCC), durante el anuncio del ganador, que se ha celebrado vía telemática.

El premio, valorado en 100.000 euros y financiado por el Gobierno vasco y la escuela de cocina, deberá destinarse a un único proyecto que fomente el poder transformador de la gastronomía. Elías todavía "no ha pensado" en qué va a gastar el dinero, pero ha adelantado que "casi seguro será para formar a más niños", con el objetivo de que la cultura gastronómica "no entienda de clases sociales y económicas" y "que todos los colegios en exclusión social puedan desarrollarla". Además de anunciar el ganador, el chef de El Celler de Can Roca ha otorgado dos menciones especiales. Una a la cocinera estadounidense Kia Damon, por su labor de integración a través de la cocina, y otra a la brasileña Ana Estrela, fundadora de 'Origins Cultural Association' en Bari (Italia), que busca promover la cultura de Brasil mediante eventos culinarios y artísticos.

"El trabajo de Xanty refleja el interés de los chefs en muchas partes del mundo por que finalmente la gastronomía sea parte de la educación básica", ha señalado Roca. La decisión final, después de haber sido nominados más de 1.000 cocineros de diferentes nacionalidades, la ha tomado el jurado, formado por 10 chefs de recorrido internacional, como Elena Arzak, Dominque Crenn, Massimo Bottura o Enrique Olvera. "Ha sido unánime. Es un proyecto inspirador, que se puede realizar en todas las escuelas del mundo y tomarse como ejemplo para que en otros lugares se hagan cosas parecidas, adaptadas a sus herencias culinarias y a sus programas formativos. Xanty es capaz de generar esa mancha de aceite que haga que empiecen a pasar cosas como las que han ocurrido en Huelva", ha elogiado Roca durante su intervención.

El trabajo de Xanty refleja el interés de los chefs en muchas partes del mundo por que finalmente la gastronomía sea parte de la educación básica Joan Roca — Presidente del jurado y chef

Actualmente, el programa de Elías, y su lema "No hay nada más sano que educar", está funcionando en 80 colegios de Andalucía, con más de 15.000 alumnos de educación primaria, y otros 25 colegios becados en zonas desfavorecidas de la provincia. La intención, según ha explicado el ganador, es ampliar la oferta formativa al plano nacional durante el curso 2021-2022, empezando por Madrid, donde aspira a entrar en unos 130 centros. "Cultura Gastronómica es un proyecto de seis asignaturas, una por año. No pretende formar cocineros, sino generar conciencia a través de una receta por curso y potenciando las inteligencias múltiples", ha detallado Elías y ha puesto como ejemplo la receta del gazpacho andaluz, enfocada a niños de 6-7 años y que ha formado parte de la prueba piloto lanzada en Andalucía. "Con la receta el niño aprende matemáticas contando los tomates y pimientos que son necesarios para preparar un plato para cuatro comensales. Con los cocineros aprende por qué y cómo crecen los tomates. También aprende algo de química cuando le enseñan el proceso de fabricación del pan. Niños y niñas cocinan juntos y no se preguntan si es una tarea del uno o del otro", ha señalado Elías. Este sistema, el utilizar la asignatura de Cultura Gastronómica como una materia transversal al resto de asignaturas troncales, es uno de los pilares del proyecto 'Los niños se comen el futuro', liderado por la Fundación Prenauta, que él preside.

Cultura Gastronómica es un proyecto de seis asignaturas, una por año. No pretende formar cocineros, sino generar conciencia a través de una receta por curso y potenciando las inteligencias múltiples Xanty Elías — Ganador del Basque Culinary Center World Prize 2021

El Basque Culinary Center World Prize se celebra desde 2016, cuando la ganadora fue Maria Fernanda di Giacobbe con sus talleres de bombonería para ofrecer oportunidades de desarrollo a mujeres vulnerables económicamente. Este año, "el premio tiene mayor importancia que nunca dentro del sector de la gastronomía, que ha sufrido y está sufriendo tantas dificultades", ha resaltado Joxe Mari Aizega, director de BCC y que ha ejercido de maestro de ceremonias online. En representación del Gobierno Vasco, también ha intervenido en el acto virtual Bittor Oroz, viceconsejero de Agricultura del Gobierno vasco, que destacado "la capacidad de la alimentación para transformar el mundo" en el momento actual, que ha calificado de "clave para la humanidad".

Ese es precisamente el motor de Elías y de su iniciativa, que, ha explicado, "nace de la necesidad". "Huelva es una capital pequeña, con una grandísima riqueza en productos y que genera una despensa para Europa. Sin embargo, el tipo de cultura gastronómica se veía invadido por otro tipo de tendencias y nosotros queríamos que su valor no se perdiera y que pasara de forma tradicional de padres y madres a hijos e hijas", ha concluido. Ahora, las seis recetas para los seis cursos de primaria llegarán a todos los centros escolares que quieran inscribirse en el proyecto. Además, su participación en el programa permitirá que un niño de una familia con menos ingresos reciba las clases en su colegio, así como alimentos y herramientas de primera necesidad en su hogar. Porque, como detallan en la web del proyecto: "un niño es igual a un niño".