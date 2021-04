En la redacción de...elDiario.es Euskadi

El director de elDiario.es, Ignacio Escolar, e Iker Rioja Andueza, director de la redacción de Euskadi, han conversado con la comunidad de socios y socias vascos que, a través de sus preguntas e intervenciones en directo, le han ido trasladando sus preocupaciones e inquietudes sobre temas de actualidad, política y periodismo.

Durante el encuentro, los directores han leído y contestado muchas de las preguntas recibidas y además, han hablado con Lourdes y Asier, dos socios muy interesados en conocer de primera mano la opinión de elDiario.es.

Lourdes, nos ha trasladado su preocupación por conocer con exactitud cuánto nos cuesta a los contribuyentes las retribuciones a todos los cargos políticos, desde el rey hasta el último asesor. Escolar contestaba que es prácticamente imposible de determinar. Y se ha referido a varios artículos de elDiario.es publicados recientemente sobre las asignaciones a la Casa Real y cómo los gastos no solo se reflejan en ese presupuesto, sino que también lo financian otros departamentos del Estado, entre ellos el Ministerio de la Presidencia, Patrimonio Nacional o Hacienda. “Si es tan difícil calcular ese dato tan solo con el rey, imagínate con todo lo demás”, decía Escolar. En el caso vasco, hay portales de transparencia y también las herramientas de presupuestos que permiten hacer una aproximación del gasto, añadía Iker Rioja.

Asier, preguntaba a los directores cómo ven ellos el liderazgo “bicefálico” de Podemos entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, en comparación con el que tiene el PNV entre Ortuzar y Urkullu. A esta pregunta, el director de elDiario.es contestaba que no cree que exista bicefalia porque lo más probable es que Iglesias deje la política en breve, tanto si tiene éxito como si no. Y no cree que vayamos a ir a un modelo PNV con un liderazgo en el partido y otro en el gobierno. Iker aportaba a esta respuesta que el gran éxito del PNV se debe al tándem Ortuzar-Urkullu, aunque todo apunta a que están en el final de esta etapa.

Los lectores y lectoras también se han interesado por saber cuántas personas están al frente de la redacción de Euskadi, la actualidad de los datos sobre la vacunación contra el coronavirus en la autonomía o sobre la búsqueda del cadáver de Joaquín Beltrán en el vertedero de Zaldibar.

Escolar ha finalizado el encuentro agradeciendo el apoyo a los socios y socias y resaltando la importancia que tiene su colaboración económica para la supervivencia del medio. También para las ediciones locales, ya que ahora los socios/as pueden destinar una cantidad a apoyar su labor desde el perfil privado, en el apartado ‘Tu cuota’.

Antes de terminar, Rubén Pereda, redactor de elDiario.es/Euskadi, intervenía para explicar a los lectores las novedades de su cabecera. Cada martes envían un boletín informativo con las noticias más relevantes de la semana al que puedes apuntarte gratuitamente aquí. Y sobre el éxito de su canal de Telegram que ya acumula más de 2.300 seguidores y al que puedes unirte desde aquí.

