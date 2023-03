La coordinadora de Podemos Extremadura llama “gentuza” al dueño de Ferrovial y pide que se le declare persona non grata

La coordinadora regional de Podemos y candidata de la coalición Unidas por Extremadura para las elecciones del 28-M, Irene de Miguel, ha calificado de “gentuza” al presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, por su decisión de trasladar la sede social de la multinacional a Países Bajos, por lo que dejará de pagar en España 40 millones de euros en impuestos.

De Miguel ha publicado un vídeo en el que cuestiona el “patriotismo” de Del Pino y en una conversación con elDiario.es Extremadura ha explicado que la decisión de irse a un “paraíso fiscal” es de una “insolidaridad” absoluta porque “ahora necesitamos más que nunca que los que más tienen aporten más”. A su juicio, “el bienestar de la gente de su país le importa bien poco”.

La responsable de la formación morada en la región también ha recordado que Ferrovial se ha nutrido “de cuantiosos fondos públicos durante décadas y se ha acogido a varios ERTE”, por lo que la indignación generada por el traslado de la empresa no se puede quedar en un “simple pataleo”. En este sentido, De Miguel ha propuesto que Ferrovial “y todas las empresas con beneficios que se deslocalicen” devuelvan todo el dinero público que han recibido.

Pero el enfado de la candidata a la Junta de Extremadura no queda ahí. De Miguel también ha propuesto que Rafael del Pino sea declarado persona non grata en la comunidad, donde tiene una finca de caza, en la localidad cacereña de Berzocana, “a la que viene en helicóptero y para la que contrata a una empresa de catering de Madrid para que le haga migas por la mañana, porque será que en Extremadura no sabemos hacer las migas”, ha ironizado.

“¿No consideráis que esta gentuza tiene el patriotismo en la punta del pie, por no decir otra cosa?”, ha finalizado el vídeo que ha publicado en whatsapp.