La variente delta plus es ya mayoritaria en Extremadura

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha señalado que la variante delta plus de la covid-19 es ya mayoritaria en Extremadura.

"En el último informe de secuenciación, los linajes denominados 'variante delta plus' son mayoritarios a la variante delta en Extremadura, predominando el linaje AY.43, que es ya el 55,8 %", ha indicado en las redes sociales

El consejero ha advertido de que esta variante "se combate igual, con la regla de las 6M", es decir, mascarilla, metros -distancia interpersonal-, manos -lavado-, menos contactos, más ventilación y me quedo en casa.

"He escuchado estos días que Sanidad no establece reglas para determinados establecimientos. No es cierto, establecemos que se debe cumplir con la regla de las 6M", ha aclarado.

Con estas normas de precaución, según ha asegurado Vergeles, "se puede vivir libremente, se puede disfrutar del ocio, se puede disfrutar de la familia y amigos".

El consejero también ha anunciado que casi con toda seguridad esta semana tendrán la tercera vacuna para las personas de 60-69 años y para los trabajadores sanitarios y sociosanitarios, lo que "supondrá un avance importante en protección".

Además, se revisará el abordaje de los casos de la covid-19 en el ámbito escolar en cuanto a cuarentena.