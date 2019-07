Dimite la Defensora del Pueblo de Galicia, que facilitó un puesto "a medida" a una sobrina de Manuel Fraga

Cuatro meses después del supuesto cese, la dimisión real. La Valedora do Pobo [Defensora del Pueblo de Galicia], Milagros Otero, ha registrado este martes en el Parlamento gallego su escrito de dimisión. Lo hace tres meses después de que haber presentado su renuncia ante la Cámara por primera y, apenas veinticuatro horas después, haberla modificado de tal modo que podía seguir en el cargo por tiempo indefinido.

La dimisión en diferido de Milagros Otero, que según los servicios jurídicos del Parlamento no existió a efectos legales, se produjo después de que el Tribunal Supremo rechazara tramitar el recurso con el que intentaba revocar la sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia anuló, por "desvío de poder" de "arbitrariedad" el nombramiento como jefa de servicio en la institución de una sobrina del fallecido expresidente Manuel Fraga, hermana del actual portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy. El proceso, según el TSXG, había sido conducido "a medida" de la elegida.

Tras lo que a efectos prácticos resultó ser una dimisión simulada, la oposición intentó sin éxito activar el procedimiento parlamentario para destituir a Otero, pero el PP lo evitó y la alta comisionada siguió ejerciendo con plenos poderes. Así lo hizo, por ejemplo, para intentar por segunda vez y otra vez sin éxito recurrir la sentencia por el caso de la sobrina de Fraga. Y así lo hizo también en este mes de julio, cuando propuso formalmente aplicarse a sí misma y a su adjunto la subida salarial a la que tiene derecho el funcionariado durante este 2019, de un total del 2,5%.

Según el escrito registrado por la Valedora este 23 de julio en la Cámara, al que ha tenido acceso Praza.gal, en esta ocasión la dimisión sí es real. Lo es porque apela al artículo 5.1 de la Lei do Valedor, según el cual uno de los motivos del cese es la "renuncia". Esta comunicación es presentada por Milagros Otero como una "continuación" de la carta del mes de abril, la de la dimisión que no era efectiva. "Ha sido un honor para mí servir a Galicia, lo que he hecho en todo momento con la lealtad, responsabilidad y honestidad que esta posición requería", concluye el escrito.

Según la ley, al existir ahora una renuncia efectiva al cargo el presidente del Parlamento debe declarar oficialmente la vacante y, "en el plazo no superior a un mes", tiene que iniciarse el procedimiento para elegir una nueva persona que ocupe el puesto. Miguel Santalices ha firmado ya esa declaración de vacante este mismo 23 de julio.

Ese nombre debe tener el apoyo de un mínimo de las tres quintas partes de la Cámara -45 escaños-, lo que necesariamente implica al menos el voto favorable del PP y de otro grupo. Fuentes parlamentarias consultadas por este diario apuntan que los populares barajan ya nombres para el puesto, algunos de ellos potencialmente aceptables para el PSdeG, que en ese caso volvería a formular una propuesta propia para adjunto. Mientras, quien sí continúa en el puesto es el actual adjunto, Pablo Cameselle.

Según las mismas fuentes, en las últimas semanas han existido contactos sobre este relevo y el proceso se activará en próximas fechas tanto para el puesto de la valeduría cómo para el adjunto. El avance de estos contactos, indican las mismas fuentes, ha acelerado la renuncia real de Otero al cargo.

Tras la dimisión de Otero se han producido ya las primeras reacciones políticas. Por parte banda del PSdeG su secretario general, Gonzalo Caballero, ha recordado que hace apenas una semana, al tomar posesión de su acta de diputado, instó al presidente de la Xunta a promover el cese de Otero porque "estaba empañada por la sombra de la corrupción". "El presidente empieza a encontrarse en una Galicia en la que el PSdeG marca la agenda política", viéndose obligado a "seguir las pautas de limpieza y regeneración", cree el líder socialista.