El PP impide con sus votos que Rueda dé explicaciones por la muerte de una mujer sin que la atendiese una ambulancia

El PPdeG ha rechazado con sus votos la petición del BNG, apoyada por el PSdeG, para que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comparezca en el Parlamento gallego por la situación de la sanidad en la comunidad tras la muerte de una mujer sin que la atendiese una ambulancia a principios de mes en Sanxenxo (Pontevedra).

El centro de salud de Sanxenxo deja de dar citas para agosto y solo atenderá urgencias por falta de médicos

Saber más

En un debate este viernes en la Diputación Permanente, el parlamentario popular Alberto Pazos ha considerado la petición de los grupos de la oposición un intento de “instrumentalización” de un caso judicializado y una muestra de “carroñerismo político”. Un juzgado de Cambados está investigando lo sucedido después de que el marido de la fallecida presentase una denuncia en la que asegura que los responsables sanitarios del 061 le indicaron que, si no tenía fiebre, debía llevar él mismo a su pareja al punto de atención continuada (PAC) de Baltar, en Sanxenxo, porque no había ambulancias disponibles. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) dio otra versión de los hechos: asegura que el médico que atendió la llamada no detectó “criterios de gravedad” y por eso recomendó el traslado en coche particular. Añade que transcurrieron dos horas desde la comunicación telefónica hasta que la paciente fue llevada al PAC y que a su llegada estaba “ya fallecida y en un estado de importante deterioro”.

La diputada del BNG Montse Prado cargó contra la falta de médicos que atenaza a la sanidad gallega. Lo ocurrido en Sanxenxo, dijo “puede pasarle en cualquier momento a cualquier vecino” de este u “otros muchos centros de salud” de Galicia. La situación no pude ser aceptada “como normal”, prosiguió. En este turístico municipio de las Rías Baixas el Sergas cerró este mes las agendas de los médicos de primaria por falta de personal y, al menos hasta que acabe el mes, solo atiende urgencias.

Ante esta situación, Prado reclamó que comparezca el presidente de la Xunta y le ha exigido “medios” para la atención primaria. “Sobran las razones”, insistió. El socialista Luis Álvarez subrayó su respeto por las decisiones de los profesionales en el caso de Baltar, pero consideró que, aun así, Rueda “debería presentar una evaluación seria” sobre el estado del sistema sanitario en la comunidad y explicar “qué alternativas tiene”. “La cuestión radica en que la pobre gestión sanitaria lleva a que los profesionales tengan que gestionar una situación tan precaria”, criticó y pidió “una reflexión sobre incrementar los recursos”.