El socialista Besteiro imita a Pedro Sánchez en Galicia y emplaza a Rueda a seis debates electorales hasta el 18F

Seis debates, dos de carácter autonómico y otros cuatro “territorializados”, uno por cada provincia. Los mismos que Pedro Sánchez planteó, sin éxito, a Alberto Núñez Feijóo en las últimas generales. Ésta es la propuesta que el candidato socialista a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha lanzado hoy al presidente gallego y candidato del PP, Alfonso Rueda, de cara a los comicios gallegos del 18 de febrero. Pretende así “dejar la política de moqueta”, en referencia al Parlamento autonómico y asegurarse que se habla de Galicia en la campaña. El representante de la que actualmente es la tercera fuerza en la Cámara no ha aclarado si el formato sería un cara a cara o estaría abierto a la participación de otras fuerzas.

Besteiro, que ha confirmado que se presentará por la provincia de Lugo -como ya. hizo en las generales del 23J-, ha remarcado que la política debe acercarse a la gente para que ésta “se enriquezca y se meta de lleno en la campaña”, además de “saber claramente qué ofrecemos unos y otros”. Añadió, según recoge Europa Press, que “desde Madrid le convocan las elecciones a Rueda” y que “para quitarse esa manta que le va a venir y hablar de las cosas que le preocupan a los gallegos” debería aceptar la propuesta socialista.

Emprazo a Rueda a facer 6 debates: dous xerais de Galicia e catro territorializados para propoñer solucións concretas para os veciños da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.



Vólvolle dicir a Rueda: cando queiras e onde queiras. Os socialistas galegos estamos preparados!



A falta… pic.twitter.com/BKXrfXXcnu — Gómez Besteiro (@jrgomezbesteiro) 22 de diciembre de 2023

“Queremos que la gente participe”, ha insistido sobre el posicionamiento del PSdeG a este respecto y por el hecho de que estos comicios se celebren después de las fiestas navideñas y de los Carnavales, de cara a evitar una menor participación del electorado.

Besteiro ha argumentado, además, que los gallegos se merecen “una campaña cien por cien gallega” y “no organizada desde Génova” por “un candidato perdedor”, en alusión a los resultados electorales del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en los pasados comicios estatales al no lograr la gobernabilidad.

Sobre el anuncio de este de que tendrá su propia caravana en la campaña, ha asegurado que desde las filas socialistas no saben “identificar bien” quién va a ser el candidato “y qué va a aportar”, por la presencia del dirigente del PP nacional en las elecciones gallegas y en alusión a Rueda también.

Con todo, ha incidido en que el PSdeG está “preparado” para la campaña y con el objetivo de defender “las oportunidadea” de Galicia e “impulsar” las relaciones con los ayuntamientos. “Porque país lo hacemos todos”, ha apostillado.

“¿Sumar y Podemos? Vox también se presenta”

Mientras, cuestionado por las discrepancias entre Podemos y Sumar y el hecho de que la líder de esta formación, Yolanda Díaz, la plantee como socio necesario, Besteiro ha asegurado que lo que ve es “debate de ideas y de pluralidad”.

No obstante, ha remarcado que no solo se da en el ámbito de las fuerzas de la izquierda. “Vox anuncia que se va a presentar”, ha recordado para, a colación, afirmar que sería a no ser que “las negociaciones con el PP lleguen a buen puerto para que haya una integración política aquí en Galicia”.