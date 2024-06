Cibeles de Cine proyecta 75 películas en su novena edición: 'Wonka', 'Anatomía de una caída' o 'La ley del silencio'

Cibeles de Cine, uno de los cines de verano de referencia para los madrileños, celebrará su novena edición del 27 de junio al 12 de septiembre en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Después de congregar en su edición de 2023 a más de 33.000 espectadores, el evento regresa durante 11 semanas en las que los espectadores podrán disfrutar de una cuidada programación compuesta por más de 75 películas. Entre ellas se encuentran grandes clásicos, títulos de culto, películas para toda la familia, cine independiente y de autor o los últimos éxitos de la temporada.

El cartel de esta edición es un tributo al 70º aniversario de La ley del silencio (1954), el impactante drama dirigido por Elia Kazan ganador de ocho premios Oscars. Entre ellos, el de Mejor Película y Mejor Dirección, el de Mejor Actor Protagonista (Marlon Brando) o el de Mejor Actriz de Reparto (Eva Marie Saint). Esta extraordinaria historia sobre la redención, los bajos fondos y el sindicalismo será la primera proyección de cine clásico del verano, el domingo 30 de junio. Será un homenaje a la pareja protagonista (ella todavía con vida), ya que en este 2024 se cumplen 100 años del nacimiento de ambos intérpretes.

Dentro de la cartelera de la novena edición de Cibeles de Cine se han seleccionado desde los grandes títulos de la temporada en Hollywood (El especialista, Back to Black, Fly me to the moon, Civil war, Furiosa: de la saga Mad Max) hasta el mejor cine independiente y de autor (Vidas pasadas, Priscilla, Sangre en los labios, El clan de hierro, Bikeriders, Anatomía de una caída, La zona de interés, Siempre nos quedará mañana, El mal no existe).

Tampoco faltarán títulos nacionales (Segundo Premio, Nina, Robot Dreams), que contarán con la presencia de su equipo técnico y artístico. Como viene siendo habitual, el sábado será el día elegido para disfrutar en familia con películas como Wonka, Los Goonies, Del revés 2 o La princesa prometida.

Siguiendo la estela de los clásicos, se celebrará el 25º aniversario del canal de televisión Turner Classic Movies (TCM), con la proyección de un ciclo especial que incluye películas esenciales de la historia del cine, que además son algunas de las favoritas del público. Entre los títulos elegidos estarán Al final de la escapada, Cinema Paradiso, Apocalypse Now, Charada o Reservoir Dogs. Además de la citada La ley del silencio, otras películas que celebrarán su aniversario en la pantalla de Cibeles de Cine son Sucedió una noche (90º aniversario), La diligencia (85º aniversario) o El tercer hombre (75º aniversario).

Un verano más volverán los eventos Cinetronik, donde se combina el pionero cine mudo con una banda sonora de música electrónica en directo. Las películas que se podrán ver en este vanguardista formato serán el documental El hombre de la cámara (1929) musicalizado por el artista Huma; y El gabinete del Doctor Caligari (1920), a manos de la artista Caliza. Además, Cibeles de Cine empezará con una sesión sorpresa el jueves 27 de junio.

Por primera vez, la exposición artística aérea que complementa la programación de cine y eventos será fotográfica. Se trata de 24 retratos en formato gigante de reconocidos artistas a nivel nacional e internacional, obra de Jorge Fuembuena, uno de los fotógrafos más destacados de España, estrechamente vinculado al mundo del séptimo arte. Fuembuena cuenta con una extensa trayectoria realizando foto-fija en rodajes, trabajando como director de fotografía y como fotógrafo oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Festival de Málaga, Festival du Cinéma Espagnol de Nantes o CineHorizontes Festival du Cinéma Espagnol de Marseille, así como colaborador en la Academia de Cine.

La cita cinematográfica está organizada por CentroCentro e ideada y producida por mk2 y su agencia de eventos, mk2 Sunset Cinema. La programación y venta de entradas de las primeras semanas ya está disponible, mientras que la de agosto y septiembre se irá conociendo en fechas venideras.