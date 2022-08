Madrid sobre ruedas: las mejores rutas para patinar

Poder perderse entre las calles de Madrid es siempre buena opción, pero hacerlo sobre un par de buenos patines con los que recorrer sus diferentes senderos, parques y pistas es salgo que va más allá. Lo menos experimentados tampoco tienen excusas: existen opciones sencillas y sin cuestas para aprender a ir rolling on the river, como Tina Turner.

Todas las opciones son gratuitas, aunque, para el que quiera darse un capricho, siempre podrá acudir a la Roller Disco de Chamartín y patinar al puro estilo ochentero. Este es el listado:

Madrid Río

Para demostrar que el Rolling on the river iba en sentido literal, qué mejor manera que empezar este top con los senderos que recorren el parque atravesado por el río Manzanares. Sus más de diez kilómetros de pista plana y asfaltada han convertido esta localización en la favorita de muchos: se puede patinar en el parque desde el centro comercial Príncipe Pío hasta Legazpi. Si los que quieren pisar la pista son poco expertos, mejor optar por la vía sur que va hasta Carabanchel, a la Pradera de San Isidro y a la Casa de Campo, y dejar el tramo de la pista norte (Matadero, Arganzuela o Príncipe Pío) a los más experimentados.

Madrid Río también cuenta con la pista de Skateboard Ignacio Echevarría (el héroe del monopatín), con más de dos mil metros cuadrados de extensión.

Dónde: P.º de la Ermita del Santo, 14. Metro: Pirámides, Legazpi

Parque del Retiro

Un clásico que no puede faltar. Además de sus senderos de tierra por los que multitud de personas pasean entre los abundantes árboles de este gran parque, también dispone de avenidas lisas que ciclistas y patinadores, aficionados o expertos, suelen aprovechar. Especial mención al Paseo Fernán Núñez, donde se suele situar la Feria del Libro de Madrid: cuando no hay eventos (y, por tanto, no demasiada gente paseando), se convierte en la pista preferida para los patinadores novatos por su ausencia de cuestas. Tiene un suelo bastante liso, pero mejor prestar atención y no confiarse con las pequeñas piedras que pueda haber camino.

Cabe destacar el Nuevo Centro Patinaje Retiro, inaugurado por Madridpatina y la Junta de Distrito de Retiro en 2020 y localizado al final de la calle Poeta Esteban Villegas, al sur del parque. En este espacio se puede disfrutar de varios espacios para patinar, además de su parque infantil y otros espacios para deportes variados.

Dónde: Plaza de la Independencia, 7. Metro: Retiro, Ibiza, Banco de España

El anillo verde de Madrid

El Anillo Verde consiste en una vía ciclista y peatonal segregada de 64 km que rodea el casco urbano de Madrid. Con un trazado circular, se convierte en la opción de aquellos patinadores expertos que quieran arriesgarse por medio de sus obstáculos urbanos: desde cruces con semáforos, las curvas de rotondas hasta los pasos de peatones del recorrido. Su trayectoria circular se constituye por un carril asfaltado y separado del tráfico que rodea gran parte de Madrid. Permite conocer patinando numerosas zonas de la capital y ofrece vistas diversas de la ciudad.

La idea de construir el Anillo Verde Ciclista surge como complemento a otras obras que se diseñaron para la fallida candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2012. Mediante este carril bici-peatonal se pretendía rodear el caso urbano por medio de muchas de las futuras sedes olímpicas así como multitud de parques e instalaciones deportivas municipales y grandes áreas residenciales que en ese momento se estaban edificando. Constituye un conjunto de varias rutas y barrios: carriles de Cuña Verde de Latina que llegan casi al río Manzanares, el carril del eje de O ́Donnell que llega hasta el Retiro, el de la carretera de Colmenar o el que enlaza la carretera de San Martín de la Vega con el Parque Lineal del Manzanares.

La Casa de Campo

Este gran parque, antiguo coto de recreo de los reyes, es otra de las pistas favoritas de muchos. Aunque no lo parezca, debido a su abundante vegetación, la Casa de Campo cuenta con un buen asfalto en el que deslizarse y no se encuentra muy lejos del casco urbano. Da la opción de patinar en plena naturaleza gracias a su abundante vegetación y el gran lago central que lo protagoniza, en torno al cual también se puede patinar. Muchos principiantes también prueban esta ruta, incluyendo algún que otro club de patinaje infantil.

Dónde: P.º de la Prta del Ángel, 1. Metro: Casa de Campo, Puerta del Ángel, Príncipe Pío

Plaza de toros de Las Ventas

La plaza de toros de Las Ventas de Madrid es la tercera de toros con más aforo del mundo, después de las de México y Valencia.​ También es la segunda más grande en cuanto al diámetro de su ruedo —61,5 m— después la de Ronda. Y a su alrededor se sitúa una ubicación perfecta para patinar. En los días sin afluencia de público es ideal para practicar y entrenar, sobre todo para los más novatos, gracias a su amplio espacio de suelo liso, fácil de circular y seguro.

Dónde: C. de Alcalá, 237. Metro: Ventas, El Carmen

Parque Juan Carlos I

Situado en la zona de la Feria de Madrid, este parque cuenta con 160 hectáreas con lago, ría, carril bici, y otros espacios entre los que se encuentra una pista de patinaje asfaltada. Se trata de una de las pocas a las que se puede acceder con gran facilidad, de forma directa, desde el transporte público.

Dónde: Glorieta S.A.R Don Juan de Borbón y Battemberg, 5. Metro: Feria de Madrid

Dehesa de la Villa

La Dehesa de la Villa está situada al noroeste de la ciudad de Madrid, junto a la Ciudad Universitaria y cuenta con pistas de patinaje asfaltadas de unos 2 kilómetros con algún que otro desnivel, por lo que mejor esperar a estar más experimentado para atreverse a ellas. Destaca por su gran bosque, con espacios ajardinados en las zonas colindantes a los espacios urbanos, con plantaciones de cedros, os, fresnos y chopos. El conjunto da una experiencia digna de vivir sobre patines, en un paseo que permite patinar a la vez que sumergirse en la profunda vegetación y desconectar de las clásicas zonas urbanísticas que rodean las pistas.

Dónde: Carretera Dehesa de la Villa, 1. Metro: Francos Rodríguez, Valdezarza

Zonas más urbanas: Castellana, Prado y Cuatro Torres

Aunque patinar en senderos de frondosos árboles y entre calles con vistas a la ciudad que dejan sin aire, también quedan las viejas infalibles, aquellas rutas situadas en plena ciudad y solo conveniente para los más expertos, debido a sus calles abiertas al tráfico y las zonas peatonales.

Al norte de la capital, la zona de las Cuatro Torres, parque empresarial y zona de negocios cercana al Paseo de la Castellana, cuenta con una gran explanada ideal para patinar de fácil acceso y con vista a los mayores rascacielos de la ciudad. Mejor patinarla a primera hora de la mañana o última hora de la tarde, fuera del horario laboral y del paso de turistas. La Castellana, no muy lejos de las Cuatro Torres, también se muestra como buen punto de patinaje. Junto al Prado componen la zona de comunicación norte-sur más importante de la capital, donde patinar cerca del denominado Paisaje de la luz, recientemente nombrado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Consejo: descender por la medianera central del Paseo de la Castellana desde la glorieta de Emilio Castelar, hasta llegar a la Plaza Colón, poner rumbo a Recoletos y terminar por el Paseo del Prado.