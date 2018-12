Un Parlamento hostil con el acuerdo del Brexit acusa a May de "desacato" una semana antes de la votación clave

La primera ministra británica, Theresa May, inició este martes el debate sobre el acuerdo del Brexit en la Cámara de los Comunes, después de que el Parlamento aprobara una moción que acusa a su Gobierno de "desacato".

Poco antes de que arrancara el debate, que se prolongará durante cinco días, la cámara apoyó por 311 votos a favor y 293 una resolución que acusa al Ejecutivo de desacatar al Parlamento al no publicar todo el análisis legal recibido sobre el pacto del Brexit, tal y como le exigía un mandato anterior.

El debate se produce de cara a la votación del 11 de diciembre, en la que el Parlamento decidirá si apoya el acuerdo de salida de la Unión Europea alcanzado por Theresa May en Bruselas.

Tras conocer el resultado de la votación el Ejecutivo británico anunció que este miércoles difundirá el análisis "completo y definitivo" ofrecido por el abogado general del Estado, Geoffrey Cox, algo que hasta ahora había rehusado hacer porque, según el ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, su difusión "imposibilita" la tarea de gobernar.

Se trata de la primera vez que la Cámara de los Comunes acusa a los ministros de desacato al Parlamento, algo que el portavoz laborista del Brexit, Keir Starmer, calificó de "lamentable". Los diputados ya habían rechazado un compromiso del Gobierno de referir la disputa al comité de privilegios del Parlamento, lo que en la práctica retrasaba el asunto hasta después de la votación de la semana que viene.

Si finalmente este 11 de diciembre los diputados dan su respaldo al acuerdo y a la declaración política, la política conservadora adelantó que el Parlamento tendrá "un mayor papel" en la siguiente fase de las negociaciones con Bruselas.

Pero la acusación de desacato no fue la única derrota de May antes incluso de empezar un debate del que probablemente salga debilitada. La Cámara de los Comunes aprobó también este martes una enmienda que fortalece el papel del Parlamento en caso de que los diputados rechacen el próximo martes el texto negociado por May. La enmienda la presentó el conservador Dominic Grieve, que asegura que los diputados podrán votar a favor de un "plan B" en enero.

