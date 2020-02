Periodistas británicos plantan al Gobierno tras vetar a varios medios en una convocatoria de prensa

Periodistas políticos británicos se han retirado de una convocatoria de medios organizada por el Gobierno tras el veto a varios colegas de otros medios, entre ellos The Mirror, Huffington Post, PoliticsHome e Independent.

Según relata The Guardian, que está entre los medios que se ha retirado del briefing, los periodistas invitados estaban a un lado de la sala y los no invitados, en otro. Cuando el asesor de Johnson Lee Cain ha pedido a los no invitados salir del edificio, todos han optado por abandonar Downing Street en solidaridad con sus compañeros.

Entre los que se han negado a acudir al encuentro está la BBC, ITV, Daily Mail, Telegraph, the Sun, Financial Times y The Guardian. El Gobierno justifica su decisión alegando que este tipo de encuentros con un grupo reducido de periodistas se vienen dando desde que Johnson es primer ministro. The Guardian, sin embargo, solo recuerda un briefing de este tipo celebrado la semana pasada

Una fuente gubernamental citada por The Guardian ha señalado que el Ejecutivo celebra dos encuentros con periodistas a la semana en el que todos están invitados, pero que también se reserva el derecho a informar en exclusiva a algunos periodistas cuando lo desee. El Gobierno denomina este tipo de encuentros 'lobby interior'.

"No existe tal cosa como lobby interior o exterior, pero lo más revelador es que un funcionario, David Frost, sea utilizado para un briefing selectivo dirigido políticamente con el dinero del contribuyente", ha denunciado Paul Waugh, del Huffington Post.

There is no such thing as 'inner' or 'outer'. But the most telling thing here is a civil servant, David Frost, was to be used for a politically directed selective briefing. Taxpayers' money being used for a politically directed briefing. https://t.co/i4mDKpcGAa — Paul Waugh (@paulwaugh) February 3, 2020

Según Alex Wickman, periodista de Buzzfeed Reino Unido, el Gobierno ha alegado que la convocatoria selectiva iba dirigida únicamente a periodistas especializados.