La dimisión por sorpresa de los ministros británicos de Economía y Sanidad pone en la cuerda floja a Boris Johnson

La crisis vuelve al Gobierno de Boris Johnson. Los ministros de Economía, Rishi Sunak, y Sanidad, Sajid Javid, han presentado este martes su dimisión al primer ministro tras la gestión del último escándalo que ha tocado a su partido, las acusaciones de acoso sexual contra uno de los jefes del grupo parlamentario conservador. Javid asegura que ha renunciado al “perder la confianza” en Johnson y Sunak ha dicho que el Gobierno debe funcionar “de manera adecuada, competente y seria”.

Sunak y Javid abandonan el gabinete de Johnson en plena controversia por la gestión de las denuncias por el comportamiento del diputado Chris Pincher, quien la semana pasada dimitió como encargado de la disciplina de la formación conservadora tras salir a la luz que había manoseado, presuntamente, a dos hombres en un exclusivo club privado de Londres.

El primer ministro reconoció este lunes que estaba al tanto de las acusaciones anteriores contra Pincher antes de nombrarlo en febrero responsable de la gestión de la disciplina de su partido. Un portavoz había dicho la semana pasada que el primer ministro no sabía nada de acusaciones “específicas” contra Pincher. Ahora, admite que Johnson tenía conocimiento de preocupaciones en torno a él, que “habían sido resueltas o no habían llegado hasta una queja formal”.

La BBC reveló este lunes que Pincher fue investigado por comportamiento sexual inapropiado, con denuncia confirmada, cuando lideraba la cartera de Asuntos Exteriores (2019-2020) y que el primer ministro había sido informado al respecto.

Dos ministros senior

Sunak es el número dos de facto del Gobierno como canciller y Javid ha llevado el peso de la gestión de la pandemia tras la dimisión del anterior ministro por haberse saltando las normas del confinamiento en junio 2021 y fue anteriormente canciller. Son dos pesos pesados del partido. Las palabras de ambos en la dimisión han sido especialmente duras.

“Dimitir como ministro de Economía mientras el mundo sufre las consecuencias económicas de la pandemia, la guerra en Ucrania y otros desafíos graves es una decisión que no he tomado a la ligera. Pero la gente espera con razón que el Gobierno se gestione de manera adecuada, competente y seria. Sé que puede ser mi último trabajo ministerial, pero creo que vale la pena luchar por estos estándares y por eso renuncio”, escribió en su carta Sunak, que era uno de los favoritos el año pasado como candidato de su partido para suceder a Johnson.

“En conciencia no puedo seguir sirviendo a este Gobierno más”, dijo Javid. “Puede que no siempre hayamos sido populares, pero hemos sido competentes actuando en el interés nacional. Lamentablemente, en las circunstancias actuales, la gente está concluyendo que ahora no somos ni lo uno ni lo otro... El voto de confianza del mes pasado mostró que un gran número de nuestros colegas están de acuerdo. Lamento decir, sin embargo, que está claro para mí que esta situación no cambiará bajo su liderazgo y, por lo tanto, también ha perdido mi confianza”.

Otros ministros, como el de Interior, Defensa y Exteriores, han mostrado este martes por la noche su apoyo a Johnson.

El 6 de junio, Boris Johnson superó la votación que convocada en su partido para cuestionar su liderazgo tras los escándalos por la falta de cumplimiento de las reglas del confinamiento por parte de varios miembros del Gobierno, incluidas celebraciones en la sede del Gobierno en 2020 y 2021. Según las normas del partido, no se puede someter a otro voto interno al primer ministro hasta dentro de un año a no ser que se cambien las reglas (que es una posibilidad). Johnson también podría dimitir por voluntad propia. En ese caso, el partido conservador tendría que escoger a su sucesor. En Reino Unido no hay elecciones generales previstas hasta 2024.

El líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, dijo en un comunicado que el Gobierno de Johnson “está colapsando ahora”.