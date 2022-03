Del dueño de Dia hasta banqueros y militares: la nueva lista de los 26 oligarcas rusos sancionados por la UE

Amigos del presidente ruso. Miembros del círculo íntimo de Vladímir Putin. Personas que se han enriquecido al calor del Kremlin. Militares que han participado en los ataques a Ucrania. El Diario Oficial de la UE ha publicado la nueva lista de sancionados por la UE –26 personas y una entidad–, que se une a la ya publicada el miércoles pasado por la noche.

El Diario Oficial también ha publicado ya otras medidas anunciadas por el Alto Representante, Josep Borrell, tras la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE del 27 de febrero: el suministro de equipos y armas a las Fuerzas Armadas de Ucrania a través del Fondo Europeo de Paz, la prohibición de sobrevolar el espacio aéreo de la UE; el bloqueo acceso a los aeropuertos de la UE para transportistas rusos de todo tipo; y la prohibición de transacciones con el Banco Central de Rusia.

Igor Sechin. "Director ejecutivo de Rosneft, empresa petrolera estatal rusa y uno de los mayores productores mundiales de crudo. Es uno de los asesores más cercanos y de mayor confianza de Vladímir Putin, además de su amigo. Ha estado en contacto diario con el presidente de Rusia. Se considera que es uno de los miembros más poderosos de la élite política rusa. Sus vínculos con Vladímir Putin son prolongados y profundos. Trabajó con el presidente en la alcaldía de San Petersburgo en los años 90 y ha demostrado su lealtad desde entonces. En 1999, Sechin pasó a ser jefe adjunto del gabinete de Vladímir Putin; en 2008, viceprimer ministro; y en 2012, director ejecutivo de Rosneft. Es uno de los oligarcas que trabaja en colaboración con el Estado ruso.

"Se encuentra entre las personas del círculo de Putin que reciben beneficios económicos y encargos importantes a cambio de subordinación y lealtad. El presidente le ha encomendado cometidos importantes y difíciles, y lo ha premiado con la dirección de Rosneft y una gran riqueza. Con Igor Sechin, Rosneft participó en la financiación de los viñedos del complejo palatino cercano a Gelendzhik, que se considera que utiliza personalmente el presidente Putin. Por lo tanto, prestó activamente apoyo material o financiero a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea y de la desestabilización del este de Ucrania, y se benefició de ellos. Además, Rosneft Aero, filial de Rosneft de la cual es CEO el señor Sechin, suministra carburante para reactores al aeropuerto de Simferópol, que ofrece conexiones aéreas entre los territorios ilegalmente anexionados de Crimea y Sebastopol y Rusia. Por lo tanto, apoya la consolidación de la anexión ilegal de la península de Crimea a la Federación de Rusia, lo que a su vez menoscaba aún más la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania".

Nikolai Tokarev. "Director ejecutivo de Transneft, importante empresa de petróleo y gas de Rusia. Conoce a Vladímir Putin desde hace mucho y es su colaborador directo. Sirvió con Putin en la KGB en los años 80. Tokarev es uno de los oligarcas del Estado ruso que asumió el control de gran cantidad de bienes estatales en los años 2000, al tiempo que Putin consolidaba su poder, y que trabaja en estrecha colaboración con el Estado ruso. Tokarev dirige Transneft, una de las empresas controladas por el Gobierno más importantes de Rusia, que transporta una cantidad considerable de petróleo ruso a través de una red de oleoductos bien desarrollada".

"Bajo la dirección de Nikolai Tokarev, Transneft es uno de los principales promotores del complejo palatino cercano a Gelendzhik, que muchos consideran que utiliza personalmente el presidente Putin. Se beneficia de su proximidad con las autoridades rusas. Familiares cercanos y conocidos de Tokarev se han enriquecido gracias a contractos firmados con empresas públicas".

Alisher Usmanov. "Es un oligarca proKremlin que tiene lazos especialmente estrechos con el presidente ruso. Se ha hecho referencia a él como uno de los oligarcas preferidos de Putin. Se considera que es uno de los funcionarios-empresarios de Rusia a los que se les ha encomendado la gestión de los flujos financieros, aunque sus puestos dependen de la voluntad del presidente. Usmanov, presuntamente, ha sido testaferro del presidente Putin y ha resuelto sus problemas empresariales. De acuerdo con expedientes de FinCEN, pagó 6 millones de dólares a Valentin Yamshev, influyente asesor de Vladímir Putin. Dimitri Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso y expresidente y exprimer ministro de Rusia, se benefició de la utilización personal de residencias de lujo controladas por Usmanov".

"Usmanov tiene intereses en empresas de los sectores del hierro, los minerales y el acero, los medios de comunicación e internet. Su principal posesión es el gigante del acero Metalloinvest. Cuando Usmanov asumió el control del diario económico Kommersant, la libertad del personal editorial quedó truncada y el diario adoptó una postura manifiestamente favorable al Kremlin. Siendo propiedad de Usmanov, Kommersant publicó un artículo de propaganda antiucraniana escrito por Dmitry Medvedev en el que el expresidente ruso argumentaba que no tenía sentido entablar conversaciones con las actuales autoridades ucranianas porque, en su opinión, estaban directamente controladas desde el extranjero".

Petr Aven. "Es uno de los oligarcas más cercanos a Vladímir Putin. Es un accionista importante del Alfa Group, del que forma parte uno de los principales bancos rusos, Alfa Bank. Es uno de los aproximadamente cincuenta ricos rusos que se reúnen regularmente con Vladímir Putin en el Kremlin. No opera con independencia de las exigencias del presidente. Su amistad con Vladímir Putin se remonta a principios de la década de 1990. En su etapa como ministro de Relaciones Económicas Exteriores ayudó a Vladímir Putin, entonces vicealcalde de San Petersburgo, en relación con la comisión de investigación Sal’ye. También es conocido por ser un amigo especialmente cercano de Igor Sechin, máximo dirigente de Rosneft y aliado clave de Putin. La hija mayor de Putin, Maria, dirigió un proyecto benéfico llamado Alfa-Endo, financiado por Alfa Bank. Aven se benefició de sus contactos en el Gobierno. Escribió una carta a Vladímir Putin en la que se quejaba de la decisión del Tribunal de Arbitraje de Moscú en un asunto relativo a los intereses de una de las empresas de Aven. Vladímir Putin dio instrucciones a la Fiscalía General de Rusia para que investigara el asunto. Vladímir Putin recompensó la lealtad del Alfa Group a las autoridades rusas ofreciendo ayuda política a los planes de inversión en el extranjero de Alfa Group".

"Aven y su socio Mikhail Fridman han contribuido a los intentos del Kremlin por que se levantaran las sanciones impuestas por Occidente para frenar la política agresiva de Rusia con respecto a Ucrania. En 2016, Vladímir Putin advirtió a Aven acerca de la posibilidad de que los Estados Unidos impusieran sanciones adicionales contra Aven o Alfa Bank, y le sugirió la necesidad de que adoptara medidas para protegerse a sí mismo y a Alfa Bank, como así hizo Aven. En 2018, Aven, junto con Fridman, visitaron Washington D.C, con la misión extraoficial de trasladar un mensaje del Gobierno ruso en relación con las sanciones de los Estados Unidos y las sanciones adoptadas como represalia por la Federación de Rusia".

Mijaíl Fridman. "Es el fundador y uno de los principales accionistas de Alfa Group, del que forma parte el gran banco ruso Alfa Bank. Ha cultivado lazos estrechos con la administración de Vladímir Putin, y es conocido como uno de los principales financieros de Rusia y facilitador del círculo más próximo a Putin. Ha adquirido bienes estatales por medio de contactos en el Gobierno. La hija mayor de Putin, Maria, dirigió un proyecto benéfico llamado Alfa-Endo, financiado por Alfa Bank. Vladímir Putin recompensó la lealtad del Alfa Group a las autoridades rusas ofreciendo ayuda política a los planes de inversión en el extranjero de Alfa Group. Fridman y su socio Petr Aven han contribuido a los intentos del Kremlin por que se levantaran las sanciones impuestas por Occidente para frenar la política agresiva de Rusia con respecto a Ucrania. En 2018, Aven, junto con Fridman, visitaron Washington D.C, con la misión extraoficial de trasladar un mensaje del Gobierno ruso en relación con las sanciones de los Estados Unidos y las sanciones adoptadas como represalia por la Federación de Rusia".

Fridman también es el dueño de la cadena de supermercados Dia por medio del grupo de inversión LetterOne, con sede en Luxemburgo. A través de esta entidad, Fridman tiene un 77,7% del capital de Dia, mientras el resto está en manos de pequeños inversores.

Sergéi Roldugin. "Es un hombre de negocios que mantiene lazos estrechos con Vladímir Putin. Forma parte de la red financiera creada por Putin. Posee al menos cinco entidades off-shore y sus activos están depositados en el Bank Rossiya (sancionado por la UE), conocido en Moscú como la billetera de Putin. Según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Roldugin es responsable de 'redistribuir' al menos 2 000 millones de dólares mediante bancos y empresas off-shore dentro de la red financiera oculta de Putin. También formó parte de la lavandería Troika y canalizó miles de millones de dólares a través de este sistema. Además, recibió más de 69 millones de dólares a través de empresas integradas en la lavandería Troika.

Dimitri Peskov. "Es secretario de prensa del presidente Putin. Ha defendido públicamente la política agresiva de Rusia contra Ucrania, incluida la anexión ilegal de Crimea y de Sebastopol por la Federación de Rusia. En numerosas declaraciones ha recalcado que el territorio de Crimea y Sebastopol es parte integrante de Rusia y que no es posible su recuperación por Ucrania. Califico de reivindicación territorial contra Rusia las acciones emprendidas por Ucrania para poner fin a la ocupación rusa de la Península de Crimea. Ha manifestado la opinión de que eran imposibles las negociaciones con las autoridades ucranianas y ha subrayado que la parte rusa no las considera un socio. Negó, en contra de los hechos, que hubiera tropas rusas en el Donbás. También ha declarado que las sanciones occidentales no producen efectos reales sobre Rusia. Ha amenazado con que Rusia adoptaría sanciones de represalia".

Dmitry Chernyshenko. "Es viceprimer ministro de Rusia de Turismo, Deportes, Cultura y Comunicaciones, y miembro del Consejo de Administración de los Ferrocarriles Rusos, nombrado en dicho cargo por el Gobierno de la Federación de Rusia. En octubre de 2021, Rusia inició un despliegue militar sin precedentes en la frontera ucraniana o en su proximidad y dentro de la región ocupada de Crimea de Ucrania. Las fuerzas armadas rusas realizaron allí maniobras militares a gran escala, lo que dio lugar a la intensificación del conflicto y ejerció una presión desestabilizadora sobre Ucrania. Los Ferrocarriles Rusos, de cuyo Consejo de Administración Dmitry Chernyshenko es miembro, transportaron personal militar y material militar de las fuerzas armadas rusas a las regiones cercanas a la frontera ucraniana. El 24 de febrero de 2022, Rusia puso en marcha una invasión militar a gran escala de Ucrania".

Irek Faizullin. "Es ministro de Construcción y Vivienda de Rusia, y miembro del Consejo de Administración de los Ferrocarriles Rusos, nombrado en este cargo por el Gobierno de la Federación de Rusia. En octubre de 2021, Rusia inició un despliegue militar sin precedentes en la frontera ucraniana o en su proximidad y dentro de la región ocupada de Crimea de Ucrania. Las fuerzas armadas rusas realizaron allí maniobras militares a gran escala, lo que dio lugar a la intensificación del conflicto y ejerció una presión desestabilizadora sobre Ucrania".

Vitaly Savelyev. "Es ministro de Transportes de la Federación de Rusia y miembro del Consejo de Administración de los Ferrocarriles Rusos, nombrado en dicho puesto por el Gobierno de la Federación de Rusia. Fue director ejecutivo de Aeroflot. Aeroflot, bajo el mandato de Savelyev, realizaba transporte aéreo de pasajeros entre los aeropuertos rusos y el aeropuerto internacional de Simferópol, apoyando así la integración de la península de Crimea, ilegalmente anexionada en la Federación de Rusia, lo que a su vez contribuyó a socavar aún más la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania".

Andrey Turchak. "Es secretario del Consejo General del partido Rusia Unida y vicepresidente primero del Consejo Federativo. Su éxito político viene asociado a su padre, Anatoly Turchak, que practicaba judo con Vladímir Putin y los hermanos Rotenberg. Promovió una actitud favorable al reconocimiento de las autodenominadas Repúblicas Populares separatistas de Donetsk y Lugansk. Instó a las autoridades rusas a proveer de armamento avanzado a las fuerzas separatistas prorrusas de la región del Donbás. Declaró públicamente que era imposible resolver el conflicto del Donbás pacíficamente con las autoridades ucranianas. Hizo alegaciones infundadas sobre planes de una ofensiva militar ucraniana en el Donbás. Encabezó las negociaciones junto con Denis Pushilin, dirigente de la República Popular de Donetsk (así denominada). Visitó un punto de movilización de las fuerzas armadas separatistas en la zona de frente del Donbás para felicitar personalmente a los soldados de la República Popular de Donetsk (así denominada) en el Día del Defensor de la Patria. Defendió públicamente la decisión de Rusia de reconocer las «repúblicas» separatistas del Donbás. Declaró que Rusia es indiferente a las sanciones occidentales".

Tigran Keosayan. "Es un cineasta y periodista que ha difundido propaganda antiucraniana en los medios de comunicación rusos. En su programa televisivo financiado por el Estado, Aserradero internacional con Tigran Keosayan, describía continuamente a Ucrania como un país débil y corrupto, que se había mantenido únicamente gracias a la ayuda occidental. Sugería que las autoridades ucranianas carecían de legitimidad. Declaró repetidas veces que Crimea pertenecía a Rusia, y que el Donbás no formaba parte de Ucrania. Keosayan participó en el foro Donbás ruso, que organizaron las autoridades de la denominada República Popular de Donetsk en Donetsk con el objetivo de difundir la doctrina del Dombás ruso. Acusó públicamente a Ucrania de intensificar el conflicto".

Aserradero internacional con Tigran Keosayan recibía financiación de las empresas estatales rusas, algo que no se justificaba por motivos comerciales, sino que se concedió como recompensa a Keosayan por su labor propagandística y por su lealtad a Vladímir Putin. Keosayan dirigió una película propagandística titulada El puente de Crimea. Hecho con amor, que glorificaba el puente de Crimea que une el territorio de la península de Crimea, anexionada ilegalmente, con Rusia. Al parecer, la película fue concebida como regalo al presidente Putin. Alexei Gromov, primer jefe adjunto de la Administración Presidencial, contribuyó a asegurar la financiación estatal de la película, gracias a lo cual Keosayan obtuvo un beneficio financiero".

Olga Skabeyeva. "Es periodista de la cadena pública de televisión Rossiya-1. Junto con su esposo Yevgeniy Popov, presenta la tertulia política más popular de Rusia, 60 minutos, en la cual ha difundido propaganda antiucraniana y promovido una actitud favorable a la anexión de Crimea y a las acciones de los separatistas del Donbás. En su espacio televisivo, describía constantemente la situación de Ucrania de manera sesgada, describiendo al país como un Estado artificial, sostenido tanto militar como financieramente por Occidente y, por ende, como un satélite occidental y una herramienta en manos de la OTAN. También ha rebajado a Ucrania al papel de "anti-Rusia moderna". Asimismo, ha contado frecuentemente con invitados como Eduard Basurin, secretario de Prensa del Mando Militar de la República Popular de Donetsk (así denominada) o Denis Pushilin, presidente de la denominada República Popular de Donetsk. Expulsó a un invitado que no se ajustaba a las líneas discursivas de la propaganda rusa, como la ideología del 'mundo ruso'. Skabeyeva parece ser consciente de su cínico papel en la maquinaria propagandística rusa, junto con su marido".

Alexander Ponomarenko. "Es un oligarca ruso y presidente del Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional Sheremetyevo. Ponomarenko mantiene estrechos vínculos con otros oligarcas asociados con Vladímir Putin, así como con Sergei Aksyonov, dirigente de la República de Crimea (así denominada) en el territorio, anexionado ilegalmente, de la península de Crimea. Participó en la financiación del complejo palatino cercano a Gelendzhik, que se considera que utiliza personalmente el presidente Putin".

Modest Kolerov. "Cofundador y redactor jefe del portal REGNUM, que ha utilizado para difundir discursos propagandísticos agresivos y sesgados contra Ucrania y para promover una actitud positiva hacia la anexión de Crimea y las acciones de los separatistas en el Donbás. Con frecuencia ha descrito a Ucrania como un país fascista o neonazi y como una marioneta prooccidental. Ha afirmado que Lenin y Stalin crearon Ucrania artificialmente. De acuerdo con sus publicaciones, Ucrania debe su independencia a Rusia y, por tanto, no tiene el derecho de ser un Estado soberano. También ha dado a entender que Rusia debería poner fin a la existencia de Ucrania. Además, ha propuesto dividir Ucrania entre sus vecinos y ha atemorizado con la idea de que una Ucrania independiente constituiría una amenaza para Rusia. Ha abogado activamente por el reconocimiento de las denominadas República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk y por el aumento de las acciones en favor de los separatistas en el este de Ucrania. Ha negado las pruebas del apoyo militar de Rusia a los separatistas y ha descrito la misión de la OSCE en el este de Ucrania como sesgada y subordinada a Kiev".

Roman Babayan. "Es periodista y miembro de la Duma de la ciudad de Moscú. Presenta el programa de televisión Verdad propia en el canal NTV y el programa Derecho de palabra en TV Cent. También es redactor jefe de la radio Moscú habla. Ha difundido propaganda antiucraniana y ha promovido una actitud positiva hacia las acciones de los separatistas en el Donbás. En una entrevista que concedió a Ukraina.ru, afirmó claramente que todos los habitantes del Donbás preferirían que la región se incorporase a Rusia y cuestionó el derecho de Ucrania sobre sus propios territorios. Además, acusó a las autoridades ucranianas de persecuciones basadas en la nacionalidad en el Donbás y de un genocidio de facto, y dijo que los ucranianos habían matado a niños y ancianos en el Donbás. También apoyó el relato ruso en el sentido de que en Ucrania hay un "régimen fascista". Para hacerlo, presentó una grabación poco clara en la que aparecían soldados que portaban el pabellón naval de la Alemania nazi, a los que describió como ucranianos".

Yevgeni Prilepin. "Es un activista ruso, periodista, escritor y copresidente del partido Rusia Justa-Patriotas-Por la Verdad. Ha manifestado su apoyo público a los separatistas rusos en Crimea y el Donbás. Ha enviado ayuda a Donetsk y asesorado a los líderes separatistas. Ha participado en el conflicto del Donbás en el lado de los separatistas, en calidad de vicecomandante de uno de los batallones separatistas, y ha descrito detalladamente su implicación. Además, ha utilizado su fama y reputación como escritor famoso para difundir propaganda antiucraniana y para promover una actitud positiva hacia la anexión de Crimea y las acciones de los separatistas en el Donbás. Prilepin ha descrito a las autoridades ucranianas como corruptas, las ha culpado de la intensificación del conflicto, se ha referido a Kiev como ciudad rusa y ha declarado que el objetivo último de Rusia debería ser capturar Kiev. Protagonizó el documental propagandístico ruso titulado: Crimea: el regreso a casa, que glorificaba la anexión ilegal de la península de Crimea por parte de Rusia".

Anton Krasovsky. "Es un periodista que presenta un programa titulado Los antónimos en RT, un canal de televisión ruso financiado por el Estado. Ha difundido propaganda antiucraniana. Afirmó que Ucrania es 'tierra rusa' e insultó a los ucranianos y a la nación. También amenazó a Ucrania con una invasión rusa si Ucrania daba nuevos pasos para unirse a la OTAN. Sugirió que esta acción culminaría 'retirando' la constitución de Ucrania y 'quemándola en Khreshchatyk' todos juntos. Además, sugirió que Ucrania debería unirse a Rusia".

Arkady Mamontov. "Es presentador del programa de televisión Programa de autor de Arkady Mamontov y autor de documentales para la televisión rusa. Ha difundido propaganda antiucraniana. Ha dirigido una película propagandística en apoyo de la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol, en la que describía el régimen ucraniano anterior a la anexión ilegal como caótico y anárquico. En sus películas describió a Ucrania como un foco de neonazismo, fascismo, nacionalismo y sentimiento antirruso, y exageró el papel de las organizaciones de extrema derecha en Ucrania. Ha acusado a Ucrania de políticas discriminatorias contra la lengua y la cultura rusas en Ucrania. Ha puesto en entredicho la credibilidad y la legitimidad de las autoridades ucranianas al dar a entender que el Euromaidán fue un golpe de Estado de inspiración extranjera y que el Gobierno ucraniano dependía de los Estados Unidos de América".

Sergey Pinchuk. "Es vicealmirante y vicecomandante primero en jefe de la Flota del mar Negro, subordinada al Distrito Militar Meridional de las fuerzas armadas rusas, y ha participado en acciones militares contra Ucrania. Desde mediados de octubre de 2021, fuerzas militares rusas han iniciado un despliegue militar sin precedentes en la frontera ucraniana o en su proximidad y dentro de la región ocupada de Crimea de Ucrania. A este respecto, muchos observadores y responsables políticos han expresado su preocupación por una posible nueva invasión rusa de Ucrania u otras acciones agresivas. Las fuerzas de la Flota del mar Negro participaron en maniobras militares a gran escala cerca de las fronteras de Ucrania o dentro de ellas".

"Tras la decisión de Vladímir Putin de reconocer las denominadas República Popular de Donetsk y República Popular de Luhansk, soldados del Distrito Militar Meridional entraron en el territorio de estas dos autoproclamadas repúblicas. Cuando, el 24 de febrero de 2022, Rusia puso en marcha una invasión militar a gran escala de Ucrania, tropas rusas de la Flota del mar Negro llevaron a cabo una operación de desembarco en Mariupol y Odessa".

Alexey Avdeev. "Es vicecomandante del Distrito Militar Meridional de Rusia, que ha participado en acciones militares contra Ucrania. Ucrania se ha convertido en los últimos tiempos en el principal objetivo del Distrito Militar Meridional. Por esta razón se ha formado el nuevo 8.o ejército y se ha ampliado la presencia del Distrito en el territorio de la ilegalmente anexionada península de Crimea. Desde mediados de octubre de 2021, fuerzas militares rusas han iniciado un despliegue militar sin precedentes en la frontera ucraniana o en su proximidad y dentro de la región ocupada de Crimea de Ucrania".

Rustam Muradov. "Es teniente general y vicecomandante del Distrito Militar Meridional de Rusia, que ha participado en acciones militares contra Ucrania".

Andrey Sychevoy. "Es teniente general y comandante del 8.o ejército de la guardia interarmas del Distrito Militar Meridional de Rusia, que ha participado en acciones militares contra Ucrania".

Gennady Timchenko. "Tiene desde hace largo tiempo relación con el presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, y se le considera como a uno de sus confidentes. Obtiene beneficios de sus vínculos con los grandes responsables rusos. Es fundador y accionista del Volga Group, un grupo inversor con una cartera de inversiones en sectores clave de la economía rusa. Volga Group contribuye de manera significativa a la economía rusa y a su desarrollo. También es accionista del Banco Rossiya, que se considera el banco personal de los altos funcionarios de la Federación de Rusia. Desde la anexión ilegal de Crimea, el Banco Rossiya ha abierto sucursales en toda Crimea y en Sebastopol, consolidando de este modo su integración en la Federación de Rusia. Además, el Banco Rossiya posee intereses importantes en la Agrupación Nacional de Medios de Comunicación, que a su vez controla cadenas de televisión que apoyan activamente las políticas del Gobierno ruso de desestabilización de Ucrania".

Alexey Mordaschov. "Obtiene beneficios de sus vínculos con los grandes responsables rusos. Es presidente de la empresa Severgroup. Esta empresa es accionista del Banco Rossiya, del que en 2017 poseía alrededor del 5,4 % y que se considera el banco personal de los altos funcionarios de la Federación de Rusia. Desde la anexión ilegal de Crimea, el Banco Rossiya ha abierto sucursales en toda Crimea y en Sebastopol, consolidando de este modo su integración en la Federación de Rusia. Además, el Banco Rossiya posee intereses importantes en la Agrupación Nacional de Medios de Comunicación, que a su vez controla cadenas de televisión que apoyan activamente las políticas del Gobierno ruso de desestabilización de Ucrania".

"Por otra parte, la empresa Severgroup es propietaria de JSC Power Machines, responsable de vender cuatro turbinas eólicas a la península ocupada de Crimea".

Petr Fradkov. "Es presidente de la PJSC Promsvyazbank y del único órgano ejecutivo del banco. Promsvyazbank es un banco ruso de propiedad estatal, que provee de apoyo financiero al sector ruso de la defensa y al Ejército ruso, el cual es responsable del despliegue masivo de tropas rusas a lo largo de la frontera con Ucrania así como de la presencia de tropas rusas en la península de Crimea. Promsvyazbank recibe instrucciones directas del presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, y en consecuencia facilita apoyo financiero y material a los dirigentes rusos responsables de la desestabilización de Ucrania y de la anexión ilegal de Crimea. Promsvyazbank opera en la península de Crimea".

La sociedad anónima Compañía de Seguros de la Industria del Gas SOGAZ. "Aseguró la construcción de la infraestructura ferroviaria que conecta el puente sobre el estrecho de Kerch con el puerto de Taman, y reaseguró la construcción del puente sobre el estrecho de Kerch. Por lo tanto, apoyó la consolidación de la península de Crimea anexionada ilegalmente a la Federación de Rusia, lo que a su vez menoscabó aún más la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania".