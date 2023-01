Boris Johnson dice que Putin le amenazó con lanzar un misil a Reino Unido antes de la invasión de Ucrania

El ex primer ministro británico Boris Johnson ha revelado que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, le amenazó con atacar Reino Unido con un misil durante una llamada telefónica que mantuvieron antes de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Boris Johnson recibe más de un millón de euros por cuatro discursos tras abandonar Donwning Street

Más

“En un momento dado me amenazó y me dijo: 'Boris, no quiero hacerte daño, pero con un misil solo tardaría un minuto', o algo así”, relata el antiguo líder conservador. “Creo que por el tono tan relajado que estaba adoptando, la especie de sensación de distanciamiento que parecía tener, simplemente estaba siguiéndome el juego con mis intentos de que negociara”.

Estas declaraciones de Putin habrían sido durante una conversación sobre el hipotético apoyo a la OTAN en las fronteras de Rusia si Putin decidía invadir, mientras Johnson intentaba convencer a Putin de que no lo hiciera. La amenaza, según cuenta Johnson en un documental que emitirá este lunes la BBC, se hizo después de que el ex primer ministro le advirtiera a Putin de que la guerra sería una “catástrofe total”.

El antiguo líder torie dijo a los realizadores del documental que no consideró los comentarios de Putin como una amenaza.

Según cuenta Johnson, en esa larga conversación también advirtió a Putin de que la invasión de Ucrania provocaría sanciones occidentales y que aumentaría el apoyo a la OTAN, aunque Ucrania no estuviera cerca de convertirse en miembro de la Alianza.

“Me dijo: ”Boris, dices que Ucrania no va a entrar en la OTAN en un futuro próximo... ¿Qué es en un futuro próximo?“, y yo le respondí: ”Bueno, no va a entrar en la OTAN en un futuro próximo. Lo sabes perfectamente“, dice Johnson sobre la llamada el mandatario ruso.

El relato de Johnson forma parte de un documental de la cadena pública británica que evalúa los contactos de Putin con los líderes mundiales antes de la invasión de Ucrania de febrero de 2022. El programa, que lleva el título de “Putin vs Occidente”, también cuenta como el 11 de febrero de 2022, el ministro de Defensa británico, Ben Wallace, viajó a Moscú para reunirse con su homólogo ruso, Serguéi Shoigú, así como el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov.

“Recuerdo que le dije al ministro Shoigu: 'Lucharán', y él respondió: 'Mi madre es ucraniana; ¡no lo harán! También dijo que no tenía intención de invadir”, dice Wallace.

“Eso sería 'vran'e' en el idioma ruso. 'Vran'e' creo que es una especie de demostración de intimidación o fuerza: Te voy a mentir. Sabes que estoy mintiendo. Sé que sabes que estoy mintiendo y aún así voy a mentirte. Él sabía que yo lo sabía y yo sabía que él lo sabía. Pero creo que se trataba de decir: Soy poderoso”, cuenta el ministro en el documental.

“Fue la mentira bastante escalofriante pero directa de lo que no iban a hacer lo que creo que me confirmó que iban a hacerlo. Recuerdo que cuando salíamos, el general Gerasimov dijo: 'Nunca más seremos humillados. Solíamos ser el cuarto ejército del mundo, ahora somos el número dos. Ahora somos Estados Unidos y nosotros'. Y ahí, en ese minuto, estaba esa sensación de por qué potencialmente [estaban haciendo esto]”.