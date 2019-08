Asociaciones de prensa y medios internacionales condenan la "persecución" en Brasil del periodista Glenn Greenwald

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) se han unido este miércoles a las condenas de los informadores internacionales por la "persecución" contra el periodista estadounidense Glenn Greenwald, a quien el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, amenaza con encarcelar.

Bolsonaro sugirió este lunes que Greenwald había pagado por los mensajes filtrados que publicó en su portal y que comprometen la imparcialidad de la operación anticorrupción Lava Jato, durante la cual fue encarcelado el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En un comunicado de Reporteros Sin Fronteras (RSF), 26 organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de los derechos humanos entre las que se encuentran la FAPE, la APM, Federación Internacional de Periodistas (FIP) y su afiliada brasileña Federaçao Nacional dos Jornalistas (FENAJ), International Press Institute, y medios como The Guardian y Mediapart, han condenado "la ola de agresiones y amenazas que ha sufrido la redacción de The Intercept Brasil", el medio fundado por Greenwald.

"Pedimos a las autoridades que velen por que se respete estrictamente el secreto de las fuentes informativas, que está garantizado por la Constitución brasileña", afirman en el comunicado.

La FAPE recuerda en un comunicado que el caso comenzó el 9 de junio con la publicación de una serie de conversaciones filtradas que comprometían a Sergio Moro, antiguo juez y actual ministro de Justicia.

Según las publicaciones de The Intercept Brasil, Sergio Moro aconsejó y dio información estratégica a los fiscales cuando juzgaba la investigación del caso de corrupción Lava Jato para ayudar a encarcelar al expresidente brasileño.

Además, la FAPE ha criticado que Greenwald, ganador del Premio Pulitzer, haya sido víctima "de una violenta campaña de acoso" en internet denominada #DeportGlennGreenwald y "orquestada por los partidarios de Bolsonaro".

Desde Reporteros Sin Fronteras, consideran que el caso de The Intercept Brasil "es simbólico y representativo de las dificultades a las que se enfrentan todos los periodistas que investigan temas delicados en Brasil, donde se han vuelto frecuentes las campañas de intimidación y persecución de la prensa".