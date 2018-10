Más de 600.000 personas exigen en Londres una nueva votación sobre el Brexit

Cientos de miles de personas -más de 600.000 según los organizadores- se han manifestado este sábado por las calles del centro de Londres para pedir una nueva consulta popular acerca del Brexit. Los manifestantes exigen que se someta a votación el acuerdo al que pueda llegar la primera ministra, la conservadora Theresa May, con Bruselas sobre los términos de salida del país de la UE.

La protesta ha sido organizada por la organización People's Vote, que demanda que se celebre un nuevo referéndum en Reino Unido que permita frenar la salida de este país de la Unión Europea.

INCREDIBLE shots of the packed streets of London, full of campaigners demanding a #PeoplesVote at the #PeoplesVoteMarch. Please RT: pic.twitter.com/XlV0NoDwWh — People's Vote UK (@peoplesvote_uk) 20 de octubre de 2018

Entre los asistentes se encontraba el alcalde londinense, el laborista Sadiq Khan. Al inicio de la marcha, Khan ha demandado que se celebre un referéndum que otorgue a los británicos la opción de frenar el Brexit una vez se haya negociado la fórmula de salida entre Londres y Bruselas.

Khan indicó que esa eventual consulta no solo debería incluir las opciones de aceptar el acuerdo o rechazarlo, sino también la de detener el Brexit por completo.

Incredible atmosphere on today's @peoplesvote_uk march - with people from every corner of our country, every age, faith, race gender and background coming together to demand the British people get the final say on Brexit #PeoplesVote 🇪🇺 pic.twitter.com/z1x4PhEZBF — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 20 de octubre de 2018

Algunos de los manifestantes han expresado su miedo a que finalmente se produzca un Brexit 'duro' si no se llega a un acuerdo entre el gobierno conservador y Bruselas, y las consecuencias que esto podría tener para la paz en Irlanda, la economía y los derechos LGBTI.

Derick, londinense de 35 años, portaba una bandera con los colores del arcoíris y marchaba junto a un grupo LGBTI. "Básicamente, la mayoría de mis derechos como persona han venido de la UE", ha dicho. "Si salimos de la UE, puedo dejar de ser una persona", ha añadido.

Matthew Cooke, de 28 años, había acudido a la protesta junto a la asociación Modern Union for a Changing World. "El Brexit no es bueno para los empleos, no es bueno para los derechos de los trabajadores y no es bueno para las finanzas de la gente", ha dicho. "Sería negligente no estar aquí para no tener un mejor futuro para todos", ha apuntado.

Por su parte, Peter, de 60 años, había creado una gran pancarta que decía: "¿Renunciaría un país honorable a un tratado de paz? No a una frontera en Irlanda". Aunque no es irlandés, Peter recuerda "los problemas de los años 70" y avisa de que no hay que "dar por sentado el status quo. La gente olvida demasiado pronto los beneficios del acuerdo de Viernes Santo", ha manifestado, en referencia al acuerdo que puso fin al conflicto de Irlanda del Norte.