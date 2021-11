El presidente de la Eurocámara pide explicaciones a EEUU por negar el visado a un eurodiputado de Syriza que viajaba a la ONU

Un eurodiputado de Syriza que no puede ir a Naciones Unidas porque Estados Unidos le impide la entrada en el país. Es lo que le ocurre al periodista Stelios Kouloglou, y por lo que acaba de pedir explicaciones el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli (PD/S&D), a la embajada de EEUU ante la UE.

"Le escribo con respecto a una situación que parece ser una negativa recurrente de las autoridades estadounidenses a conceder un visado a un miembro del Parlamento Europeo", dice la carta de Sassoli a Nicholas Berliner, embajador en funciones de EEUU en Bruselas, a la que ha tenido acceso elDiario.es: "Parece que al señor Stelios Kouloglou se le ha negado el visado estadounidense en varias ocasiones en los últimos años, incluso cuando viajaba en una delegación oficial como miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores [del Parlamento Europeo]".

Efectivamente, en 2017 cuando oficialmente formaba parte de una delegación del Parlamento Europeo que se dirigió a Estados Unidos para reunirse con parlamentarios y líderes políticos, se le prohibió entrar en Estados Unidos. "En aquel momento también escribió una carta el entonces presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y la Federación de Periodistas Europeos, pero lo más que conseguimos es que el Gobierno estadounidense me mandara un formulario de rechazo con la palabra 'terrorismo' señalada, que para ellos es desde secuestrar un avión hasta apoyar organizaciones que consideran terroristas. Pero yo siempre he condenado el terrorismo".

Uno de sus trabajos, Mourir de rire, presentado en el Parlamento Europeo en la pasada legislatura –y en Barcelona, entre otros lugares– y proyectada en el cine en Estrasburgo, en presencia del embajador griego, está dedicada a la memoria de la redacción de Charlie Hebdo, masacrada por terroristas islámicos.

"Más recientemente", prosigue Sassoli en su carta, "debido a la denegación del visado, se le impidió viajar a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, lo que significó que no se pudo observar el equilibrio de la representación política de la delegación del Parlamento Europeo".

Kouloglou, que trabajó una década para la televisión pública griega, ERT, explica que él es miembro de las comisiones de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos, y que "la visita a la ONU era para reunirnos allí y hablar de derechos humanos. Es paradójico que no me dejen entrar para ir a un sitio teóricamente neutral al que acuden todo tipo de dictadores frecuentemente".

El presidente del Parlamento Europeo prosigue en su carta: "Respetando plenamente los procedimientos de concesión de visados de Estados Unidos, en nombre del Parlamento Europeo, le pediría que el señor Kouloglou reciba una explicación clara de las decisiones de no concederle el visado. Esto sería necesario para mantener la confianza mutua y el respeto del trabajo de los diputados al Parlamento Europeo y excluir la impresión de que el motivo podría tratarse de su trabajo como periodista, que es la causa fundamental de las reiteradas denegaciones de sus solicitudes de visado".

Sassoli hace mención a la faceta de periodista del eurodiputado de Syriza. Y eso tiene que ver con el hecho de que la primera vez que se le negó a Kouloglou la posibilidad de viajar a Estados Unidos fue en 2010, cuatro años antes de convertirse eurodiputado. "En 2010, cuando fue a pedir que me renovaran el visado de periodista a la embajada de EEUU en Atenas, se lo dieron a mis cámaras, pero no a mí. Me mandaron a casa y me dijeron que esperara noticias. Es obvio que tiene que ver con mi trabajo como periodista.y documentalista. No tengo esqueletos en mi armario".

En 2009, su documental Confesiones de un sicario económico, basado en el libro John Perkins sobre la política exterior estadounidense y el comportamiento de sus grandes corporaciones fuera de sus fronteras, recibió premios en España (Zaragoza) y Corea del Sur. Entre sus trabajos destaca Oligarquía (2012), un documental sobre los efectos de la crisis financiera; y La madrina (2014), sobre Angela Merkel.

"Estoy esperando a ver", dice Kouloglou, "he llamado a Perkins y me ha dicho que no le sorprende, y que lo considere como una medalla. No he hecho nada de malo, solo trato de decir la verdad y ser periodista. Voy a protestar, es inaceptable, es una cuestión de democracia, de respeto al periodismo".

El presidente del Parlamento Europeo concluye su carta así: "La Unión Europea y Estados Unidos son aliados cercanos, que comparten lazos históricos, culturales, políticos y económicos profundos y duraderos. El hecho de que a un representante europeo electo no se le conceda un visado estadounidense es lamentable y creo que se puede evitar en el futuro".