La UE lanza una segunda causa judicial contra AstraZeneca para reclamar una indemnización por los retrasos en las vacunas

Nueva causa judicial contra AstraZeneca por el retraso en la entrega de vacunas. Si en abril la Comisión Europea acudió a los tribunales para exigir el cumplimiento de las entregas acordadas, ahora ha acudido para pedir una compensación por los incumplimientos. AstraZeneca ha comprometido sólo una tercera parte de las vacunas esperadas para el primer semestre de 2021 –100 millones de dosis en lugar de 300–. La indemnización solicitad está aún por determinar: a medida que evolucione el proceso los abogados de la UE fijarán la cantidad que reclaman en concepto de daños y perjuicios a AstraZeneca.

"El propósito es recibir las vacunas", ha explicado el portavoz de salud de la Comisión Europea este martes, Stefan de Keersmaecker.

Los abogados de la Comisión Europea han argumentado en la audiencia pública celebrada este martes en relación con la demanda presentada en abril, la urgencia para resolver este asunto "a la luz de su impacto en vidas humanas, en las libertades fundamentales y en la campaña de vacunación", informa Europa Press. La defensa de AstraZeneca, por su parte, ha defendido que la Unión Europea ha logrado abastecerse a través de otros laboratorios, lo que vendría a cuestionar el carácter urgente, por lo que cuenta con una reserva "ampliamente suficiente para su población".

Según explica Reuters, la Unión Europea quiere que AstraZeneca entregue al menos 120 millones de dosis de su vacuna COVID-19 para fines de junio, de acuerdo con lo afirmado por el abogado que representa a la UE en la apertura de un caso legal contra la compañía por retrasos en el suministro. Y añadió que la UE “esperaba” que el resto de los 300 millones de dosis contratados se pudieran entregar en septiembre.

El abogado de AstraZeneca, por su parte, reiteró al juez que la empresa "espera" entregar 100 millones de dosis para fines de junio, y se negó a responder a las preguntas de Reuters sobre si la compañía podría aceptar la petición de la UE de entregar 120 millones de dosis para fines de junio.

Se espera un veredicto sobre el primer caso antes de finales de junio.

La Justicia belga celebrará el 26 de mayo una primera vista para examinar el procedimiento de urgencia con el que Bruselas reclamó todas las dosis contratadas de inmediato, aunque tendrá un mes para tomar la decisión definitiva, según han explicado fuentes jurídicas a Europa Press.

En relación con la segunda demanda presentada, la UE reclama a AstraZeneca una indemnización además de la entrega de las dosis firmadas, lo que implicaría medidas cautelares para exigir la entrega de dosis, así como una compensación que de momento es "un euro provisional". La cantidad definitiva se fijará más adelante, cuando se analicen las cantidades suministradas y su impacto en la campaña de vacunación de la UE.

El tribunal de primera instancia de Bruselas ha fijado para los días 24 y 29 de septiembre la vista para examinar este caso, para el que las fuentes consultadas por Europa Press no esperan una decisión definitiva, al margen de las medidas cautelares, antes del otoño de 2022.

Fin del contrato

Por otro lado, la Comisión Europea ha aclarado este lunes, tras la confusión generada por el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, este fin de semana, que los contratos con las farmacéuticas no se renuevan. Simplemente vencen cuando los fabricantes han cumplido con sus compromisos.

A partir de ahí, se pueden firmar nuevos contratos, como los que está cerrando Bruselas con Pfizer, por ejemplo, de hasta 1.800 millones de nuevas dosis hasta 2023. Así, el contrato de AstraZeneca, que estaba previsto venciera con la entrega de 300 millones de dosis en el primer semestre del año, no acabará en junio, sino cuando haya cumplido con las entregas. Y, en principio, sólo entregará una tercera parte en el primer semestre, con lo que los 200 restantes llegarán después.

Este domingo, Breton anunciaba que la Comisión Europea había decidido no renovar el contrato con AstraZeneca para el suministro de vacunas a partir de junio, según informaba la agencia de noticias Reuters. Breton acusaba a la empresa de no respetar su contrato y de no tener un plan "fiable" para asegurar entregas a tiempo. En este sentido, lo que se puede concluir es que Bruselas, en realidad, lo que no tiene es apetito de firmar nuevos contratos con AstraZeneca.

