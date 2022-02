Última hora sobre la invasión rusa en Ucrania, en directo

09:14 h

Todo está preparado para comenzar las negociaciones entre Rusia y Ucrania en la frontera ucraniano-bielorrusa. El portavoz del ministerio de Exteriores de Bielorrusia, Anatoly Glaz, ha señalado este lunes a la agencia oficial Belta que la reunión comenzará esta mañana, en cuanto las dos delegaciones lleguen al punto de encuentro, cerca del río Pripiat.

"En Bielorrusia está todo listo para acoger las negociaciones ruso-ucranianas. Esperando a las delegaciones", escribió la diplomacia bielorrusa en un tuit con una fotografía de la sede de la reunión, provista de una larga mesa y de las banderas de los tres países.

Fuentes de Rusia y de Ucrania afirmaron que las negociaciones comenzarán este lunes a primera hora, después de que ayer por la tarde las dos partes aceptaran sentase en territorio bielorruso a negociar. "No es un aplazamiento, la reunión tendrá lugar por la mañana debido a una cuestión logística de la parte ucraniana", dijo una fuente, citada por la agencia rusa TASS. El portavoz del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, Serguéi Nikíforov, dijo anoche que, debido a complejas medidas logísticas, así como a la necesidad de garantizar la seguridad de la delegación ucraniana, tardaba en llegar al lugar del encuentro.

La propuesta de negociar en Bielorrusia surgió de Moscú y, aunque inicialmente Kiev no tenía intención de aceptar esta sede para esos primeros encuentros, porque considera que el presidente Lukashenko no es neutral, Zelenski ha terminado aceptando para que ningún ciudadano tenga la menor duda de que él trató de detener la guerra, pero no espera de estas conversaciones mayores resultados.

Ucrania aceptó empezar negociaciones sin expectativas de un resultado, aunque según dijo el Gobierno, logró que se hicieran éstas "sin condiciones", después de que el Kremlin le exigiera deponer antes las armas, siempre según la versión de Kiev, y en la frontera, y no en Minsk, como pedía el Kremlin.