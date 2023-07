Zelenski no participará en la cumbre de la UE y América Latina

Al final el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no participará en la cumbre UE-CELAC de este lunes y martes. Ni en persona ni por videoconferencia. Y eso es así porque la presidencia del Consejo Europeo, que organiza el foro, ha decidido no cursar la invitación después de diferentes consultas con los aliados europeos y los socios latinoamericanos. La guerra, no obstante, “estará muy presente” en los debates, por su repercusión en las economías de todo el mundo.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el resto de jefes de Estado y de Gobierno son conscientes de las diferencias en algunos países del sur global y, en concreto, de América Latina, sobre la guerra y su fin. “Las invitaciones se han enviado a los jefes de Estado y de Gobierno de ambas regiones, América Latina y Unión Europea”, dicen fuentes comunitarias. No obstante, el presidente ucraniano ha participado en prácticamente todos los Consejos Europeos celebrados desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, hace ya año y medio.

El propio presidente de Brasil, Lula da Silva, lleva meses lanzando un mensaje: “La guerra necesita una intervención por parte de países amigos que pueda sentar a los participantes a dialogar. Hay dos países en conflicto, sabemos que no es correcto lo que sucedió. Pero tienen que parar de destruir, de atacar. El problema es que la guerra empezó sin que hubiese muchas negociaciones para evitarla. Voy a seguir intentando alcanzar este acuerdo. Vamos a hablar con Putin y Zelenski para ver si es posible que paren de pelear y empiecen a negociar, lo cual es más barato y mejor para los seres humanos”.

En las votaciones de Naciones Unidas, hay países latinoamericanos como Nicaragua, que ha votado contras las resoluciones de condena a Rusia, y otros que se han abstenido, como Cuba y El Salvador, o que se han ausentado, como Venezuela.

Fuentes del Gobierno español han quitado importancia a la ausencia de Zelenski: “Esta cumbre va sobre todo de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, hace ocho años que no se celebra, y el centro son esas relaciones UE-América Latina”.