Ciudadanos justifica sus pactos con el PP: "Una cosa es permitir la investidura y otra ser cómplice de las tramas de corrupción"

Ignacio Aguado asegura que se no se arrepiente de haber respaldado la investidura de Cristina Cifuentes ahora que la Fiscalía ha pedido su imputación y presume de haberse "cobrado" su dimisión tras el caso Máster El líder madrileño considera que la sospecha que ha extendido el Ministerio Público sobre las dos últimas expresidentas no afecta a los pactos actuales con el PP porque ni una ni otra "forman parte del Gobierno" "No hay mayor garantía para que la corrupción no se extienda que Ciudadanos entre a cogobernar. La garantía de cambio no pasa por cambiar al PP por el PSOE"