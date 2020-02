Rivas (IU) no dará licencias para nuevas viviendas hasta que la Comunidad de Madrid construya los colegios necesarios

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, gobernado por Izquierda Unida, paralizará desde hoy las licencias para la construcción de nuevas viviendas en el municipio. La razón: la falta de centros escolares que hagan frente al crecimiento que ha experimentado esta localidad madrileña los últimos años. La corporación local cedió hace más de un año dos parcelas para construir un colegio y un instituto a la Comunidad de Madrid, la que tiene las competencias para ello, pero el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no responde a sus requerimientos, argumentan.

"Si no podemos garantizar que las familias que vienen puedan escolarizar a sus hijos e hijas así como todos los servicios públicos no vamos a tramitar más licencias de obra que sigan agravando el problema", defiende el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, a eldiario.es. Del Cura anunciará la medida este martes en una rueda de prensa.

Según explica el regidor, se necesitan dos centros: uno de primaria en la zona centro de la ciudad y otro de secundaria. El Ayuntamiento de Rivas cedió hace más de un año las dos parcelas (por valor de 9 millones de euros) necesarias para la construcción del instituto y el colegio e incluso se ha ofrecido a sufragar las obras si la Comunidad no dispone todavía de los fondos, pero a día de hoy no han obtenido respuesta. El propio alcalde, explica a este diario, envió sendas cartas al Consejero de Educación, Enrique Ossorio, para poner en marcha la operación, pero ha obtenido un silencio por respuesta.

El Consistorio de Rivas Vaciamadrid también solicita que se termine de ejecutar el centro escolar de La Luna, inaugurado en el curso 2018, pero que a día de hoy no cuenta con gimnasio y faltan aulas de los últimos cursos y toda la parte de secundaria. El Consistorio se hizo cargo de los costes sin que le hayan sido devueltos y no se puede concluir el proyecto si no se firma un convenio con el Gobierno autonómico.

En los últimos diez años, la localidad madrileña ha crecido en más de 20.000 habitantes sin que los servicios se hayan adecuado a este crecimiento. Para su alcalde, Rivas es atractivo porque garantiza los servicios públicos para todos a la vez que ofrece vivienda asequible, por ello, explica, no quiere poner en peligro que todos tengan derecho a un centro educativo de calidad. A día de hoy eso ya no está sucediendo, hasta el punto, asegura, que se están adecuando las bibliotecas de los centros y otros espacios comunes para improvisar aulas porque las disponibles están ya colmatadas.

"Lamentamos que se tenga que paralizar la construcción de viviendas porque la Comunidad de Madrid no ejecuta sus competencias", asegura Pedro Del Cura que añade que explicarán a las constructoras que por encima de su derecho a vender está el de todos los ciudadanos, también los que ya son vecinos, de tener servicios públicos de calidad.

Actualmente hay en construcción 2.254 viviendas pendientes de obtener entre este y el próximo año la licencia de primera ocupación, a lo que se suman 833 nuevas promociones pendientes de la licencia de obra que por el momento queda paralizada.