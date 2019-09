El Ayuntamiento de Madrid asegura que el 8 de octubre clausurará las cuatro plantas del chalé de Espinosa de los Monteros

La orden de clausura y precinto afecta a las cuatro plantas y no solo al sótano porque todo el inmueble carece de licencia de primera ocupación, explican fuentes de Urbanismo e eldiario.es Desde el Ayuntamiento no confían en que la clausura y precinto se vaya a producir: es probable que cuando vayan los inspectores no abran la puerta y entonces haya que pedir una orden judicial y esperar a que la den"