La huelga educativa no se nota en Madrid: los servicios mínimos marcados por Ayuso solo permiten secundarla a "uno o dos" docentes por colegio

La huelga del profesorado fijada este martes y miércoles en Madrid contra la gestión de la vuelta al colegio por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso apenas se ha notado en las aulas. Los sindicatos convocantes (CCOO, UGT, CGT y STEM) denuncian que los servicios mínimos de entre el 95 y el 100% impuestos por la Consejería de Educación han "impedido el derecho a huelga". Solo "uno o dos" docentes por colegio tenían opción de secundarla en Infantil y Primaria, según han explicado en una rueda de prensa los representantes de las organizaciones sindicales, que consideran que "dentro de las pocas posibilidades, ha sido un éxito". La Comunidad de Madrid cifra el seguimiento en un 4,5%.

Las cuatro organizaciones unidas en torno a la huelga, inicialmente prevista para principios de septiembre, consideran que sigue habiendo motivos para apoyarla ahora. Con todos los alumnos ya incorporados a las clases (a excepción de FP y Adultos), aseguran que faltan un 15% de las plantillas, que las ratios no se están cumpliendo, que los barracones para ampliar aulas con prefabricados aún no han llegado, que tampoco están incorporados los 150 profesionales de enfermería prometidos y que la coordinación con Salud Pública no está funcionando. "Isabel Díaz Ayuso no ha cumplido con su plan", señala Aída San Millán, de Comisiones Obreras.

Según este sindicato, todavía no se han contratado 1.000 de los 7398 docentes de refuerzo COVID-19 para desdoblar aulas y las bajas del profesorado (por coronavirus o por otro motivo) no se cubren desde el 2 de septiembre. CCOO alerta también de la incertidumbre de los docentes contratados porque "no señalan qué tipo de plaza es ni cuándo finalizan" y de los retrasos en la contratación el cupo de docentes (PT, AL, orientación) que iban a ser incorporados hasta enero. Faltan un 50% de este grupo aún.

El déficit de profesores obliga también a que se sustituyan entre sí, cambiando de aulas y rompiendo los grupos burbuja, explica Enrique Díaz, portavoz de CGT. En algunos centros, el 100% de la plantilla era servicio mínimo y ha tenido que acudir a su puesto de trabajo precisamente. La Consejería marcó que al menos debía haber un docente por aula, de manera que ningún tutor o tutora puede secundar los paros.

La coordinación de los colegios e institutos con Salud Pública cuando hay casos sospechosos o positivos también hace aguas, denuncian, porque los profesionales médicos no dan abasto. Los directores de algunos centros han cerrado aulas con su propio criterio ante la falta de respuesta de Salud Pública sobre qué hacer. "Se están atendido los casos positivos atendiendo al criterio lógico sin ayuda de Salud Pública para orientarse", apunta San Millán. "No cogen el teléfono, están colapsados. Tardan hasta cinco días en contactar con los centros para realizar las pruebas", añade Sergio López del Río, de STEM.

El diálogo entre sindicatos y Consejería de Educación está roto, según los primeros, que lamentan que el consejero Enrique Ossorio "no haya querido recibir al comité de huelga". Las cuatro organizaciones han avanzado que volverán a solicitar un encuentro para mañana, segunda y última jornada de huelga. En esta primera jornada se han producido concentraciones a las puertas de centros educativos en la capital (Puente de Vallecas, Ensanche y Latina), Rivas, Getafe, Alcalá de Henares y San Sebastián de los Reyes. Para este miércoles, los sindicatos convocarán una sola protesta en cada distrito o municipio que sume a los profesionales de cada zona.

Tanto CCOO como UGT han recurrido los servicios mínimos, aunque la respuesta será ya a posteriori de la huelga porque se rechazaron las medidas cautelarísimas. "La Consejería de Educación ha impedido ejercer derechos fundamentales al profesorado", denuncia Teresa Jusdado, de UGT. La Comunidad de Madrid defiende que marcar ese porcentaje tan alto responde "a garantizar la atención educativa de los alumnos en los colegios e institutos de la región, máxime teniendo en cuenta la especial situación sanitaria producida por el Covid-19". Según datos de la Consejería, el seguimiento de la jornada de la huelga en las diferentes Direcciones de Área Territorial de la Comunidad de Madrid ha sido la siguiente: Capital (5,39 %), Norte (0,32%), Sur (7,64%), Este (4,11%) y Oeste (3.88%).

La Consejería de Educación informó por última vez del número de aulas en cuarentena en sus centros educativos hace una semana. Eran entonces 168, según el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero. Los sindicatos no tienen datos actualizados oficiales del impacto de la COVID en las aulas. Es otra de las denuncias que han hecho públicas este martes frente a la Consejería.

