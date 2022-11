Los médicos presionan a Ayuso para que aumente el presupuesto de la Atención Primaria y mantienen la huelga indefinida

Tercera ronda de las negociaciones entre la Comunidad de Madrid y los médicos de familia y pediatras en huelga sin acuerdo. Si este martes ambas partes hablaron de un “acercamiento importante” de las posturas, en la mesa de este miércoles parece que se ha desandado respecto al día anterior. Los sanitarios en huelga se encuentran con “muchas fuerzas” para seguir presionando al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso para que aumente la inversión en la Atención Primaria y continuarán con los paros, según ha informado a la portavoz del comité de huelga, Ángela Hernández, a su salida del encuentro. “Salimos de la reunión con la sensación del día de la marmota”, ha lamentado Hernández.

“Hemos planteado a los afectados el punto en el que estábamos y para ellos no es suficiente. Les ha costado mucho decir ”basta ya“ pero ahora que lo han dicho no les basta con un parche o con creerse el siguiente acuerdo a incumplir. Necesitan que alguien les dé la seguridad de que esto va a ser el principio de la mejora de la atención primaria”, ha insistido. “Seguimos quebrando a los profesionales y esto necesita que alguien venga a solucionarlo. Yo no sé quién va a ser, pero hoy por hoy la huelga continúa. Y vamos a ver cómo se van desarrollando los próximos días para la próxima reunión”, ha insistido.

La reunión de este martes duraba casi siete horas. La de este miércoles han sido apenas unas dos. Desde Amyts, el sindicato de médicos mayoritario convocante de la huelga, piden un interlocutor con capacidad de resolución como la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero o el de Hacienda Javier Fernández-Lasquetty.

La presidenta de la Comunidad de Madrid reconocía este martes por primera vez que son necesarios más médicos en los centros de salud, que no se ofrecen incentivos atractivos a los residentes que terminan su formación de medicina familiar en Madrid y que las condiciones de los sanitarios de Atención Primaria son de precariedad, ya que encadenan contratos temporales y la sobrecarga es estructural. En este sentido, Ayuso proponía la implantación de un sistema que evite el exceso de citas en Primaria, terminar con la precariedad laboral e incentivos para los MIR de cara a retenerlos. Todo ello, recuerdan los sanitarios, pasa por un aumento presupuestario, algo que de momento no están dispuestos en el Gobierno regional.