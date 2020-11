Son residencias pequeñas. Situadas la mayor parte de ellas en municipios del norte de Madrid. A pesar de que durante la primera ola los centros de mayores de la Comunidad se convirtieron en un foco de contagios, en estas residencias llevan nueve meses conteniendo la infección. Los últimos resultados del estudio serológico realizado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso apuntan a que los residentes de alrededor de 50 de los 517 centros socio-sanitarios que hay en la región tienen un cero por ciento de inmunidad a la Covid-19. Es decir, por la mayor parte de estas residencias el virus no ha pasado. "¿Por qué lo hemos conseguido? No lo sé. La suerte también influye", reflexiona Josefina Dávila, la directora de la residencia Fuente Salud (Moralzarzal), que añade que cuando reflexiona sobre esta circunstancia "hay veces" que no se lo cree.

Hasta mañana, solo los socios y socias de elDiario.es pueden acceder a este contenido Leer ya las noticias de mañana es solo una de las razones que han llevado a nuestros más de 56.000 socios y socias a apoyarnos. Tú también puedes hacer posible el mejor periodismo independiente. Hazte socio/a Date de baja cuando quieras No, Gracias Ya soy socio/a. Iniciar sesión